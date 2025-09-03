Más Información

Aunque , ha compartido recientemente detalles sobre el estado de salud del actor tras su diagnóstico de demencia frontotemporal, la exesposa del protagonista de "Duro de Matar", , también ha estado al tanto de los cuidados y cambios en su vida.

La actriz de "La sustancia" concedió una entrevista a The Oprah Winfrey Podcast, donde habló sobre la evolución en la personalidad de Willis.

La demencia frontotemporal es una enfermedad progresiva que afecta los lóbulos frontal y temporal del cerebro, provocando cambios en el pensamiento y el comportamiento.

Moore revela cómo ha cambiado Willis

Moore, de 62 años, expresó su dolor al ver cómo una persona que antes estaba llena de energía, vibrante, fuerte y tan directa, ha experimentado un cambio tan radical:"Es difícil ver a alguien con una visión tan clara de sí mismo transformarse en otras facetas de sí mismo".

La actriz añadió que ha aprendido a afrontar la situación desde la esperanza: "Es importante simplemente encontrarte con ellos donde están".

Para Moore, lo esencial es dejar de aferrarse a la persona que uno recuerda y presentarse y estar presente. Además, explicó que no se enfocan en el futuro, ya que eso solo genera ansiedad: "Si repites dónde estaba y lo que has perdido, solo generas ansiedad y dolor".

Moore destacó también la labor de, quien ha enfrentado críticas por decidir que Bruce viva en una casa adaptada a sus necesidades y con un equipo de cuidados: "Siento muchísima compasión por Emma, es una mujer joven. Nadie podría haber previsto dónde terminaría esto y realmente creo que ha hecho un trabajo magistral".

Según Heming, a pesar de la enfermedad, Bruce se encuentra estable. Su cerebro presenta fallos y su capacidad de comunicación se ha reducido, pero en términos generales goza de buena salud:"Bruce está en muy buena salud en general, ¿sabes? Solo que su cerebro le está fallando".

Aun así, todavía se perciben destellos de su personalidad. Su mirada brillante y su risa fuerte remiten a los años en que estaba sano. Heming agregó, emocionada, en una entrevista con Good Morning America:"Es difícil de ver, porque tan rápido como aparecen esos momentos, desaparecen. Es duro. Pero estoy agradecida. Agradecida de que mi esposo todavía esté muy presente".

