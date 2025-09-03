Más Información

, esposa del legendario actor desde hace 16 años, fue blanco de críticas en redes sociales hace una semana tras revelar que el actor, quien padece demencia frontotemporal, vive en una casa separada de ella y sus hijas, con cuidadores disponibles las 24 horas.

Frente a los comentarios negativos, Heming aseguró que este cambio ha brindado mayor tranquilidad a Willis, ya que su condición “requiere un ambiente calmado y sereno”. La modelo explicó que tomar esta decisión fue muy difícil, pero necesaria para el bienestar del actor de 70 años.

La segunda casa de la familia, ubicada cerca de la residencia principal, está adaptada a las necesidades de Willis.

Sus hijas, Mabel, de 13 años, y Evelyn, de 11, también cuentan con su propio espacio para jugar y desarrollarse con libertad. “Tenemos dos niñas pequeñas, y era importante que tuvieran un hogar que apoyara sus necesidades y que Bruce tuviera un lugar que también las apoyara. Los niños pueden tener citas de juego y pijamadas sin tener que andar de puntillas”, explicó Heming a "People".

La modelo reconoció la fortuna de la familia al poder costear un segundo hogar exclusivo para Willis. “La demencia se manifiesta de manera diferente en cada hogar, y tienes que hacer lo correcto para la dinámica familiar y lo correcto para tu ser querido”, señaló.

Heming aclaró que tener casas separadas no significa vidas separadas: ella pasa tiempo con Willis durante desayunos y cenas, y las niñas mantienen ropa, juguetes y materiales de arte en la casa de su padre. “Puedo volver a ser la esposa de Bruce y los niños pueden ser niños, y hay belleza en eso. Estoy muy agradecida por ello”, agregó.

La familia de Bruce Willis anunció en marzo de 2022 que el actor padecía afasia y que, por ello, se retiraría de su carrera actoral.

Hijas de Demi Moore y Bruce Willis apoyan a Emma Heming

La familia se ha volcado en apoyo a Willis, incluyendo a las hijas del actor con Demi Moore: Rumer Glenn Willis, 37; Scout LaRue Willis, 34; y Tallulah Belle Willis, 31, quienes han participado activamente en el cuidado de su padre.

Más recientemente, Tallulah mostró su respaldo a Heming frente a las críticas hacia su madrastra. “Te quiero mucho. Te queremos mucho. Gracias por todo lo que haces por nosotros y nuestra familia”, escribió en la cuenta de Instagram de la modelo.

