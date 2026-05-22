El inglés George Russell (Mercedes) saldrá primero este sábado en la prueba sprint del Gran Premio de Canadá, el quinto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal, donde Sergio 'Checo' Pérez arrancará desde la posición número 17.

Russell dominó la calificación para la prueba sprint ('sprint shootout') , en cuya tercera y decisiva ronda (SQ3) cubrió, con el preceptivo neumático de compuesto blando, los 4 mil 361 metros de la pista de Montreal en un minuto, 12 segundos y 965 milésimas, 68 menos que su compañero, el italiano Andrea Kimi Antonelli, líder del Mundial, que arrancará segundo.

Los dos McLaren, el del inglés Lando Norris -tercero- y el del australiano Oscar Piastri, saldrán en la segunda fila, en una carrera que el argentino Franco Colapinto (Alpine) afrontará desde la decimotercera posición; y el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) desde la decimoséptima.

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All done with day one from Montreal 🏁 pic.twitter.com/dNVXcB4xAw — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) May 22, 2026

Los dos Ferrari, el del séptuple campeón inglés Lewis Hamilton -quinto- y el del monegasco Charles Leclerc, afrontarán la carrera -a un tercio del recorrido de la prueba dominical, es decir 23 vueltas para alrededor de 100 kilómetros-, en la que puntuarán los primeros ocho, desde la tercera hilera.

El cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) arranca noveno, al lado de Sainz, desde la quinta fila.