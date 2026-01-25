Starlink es actualmente una de las empresas de Internet con mayor cobertura en el mundo, llegando incluso a zonas remotas en las que otras compañías no han podido extenderse.

Y es que, Starlink ahora ofrece cobertura de internet en casi todo el territorio mexicano; por lo que si consideras oportuno contratar un servicio de wifi, quizás la empresa de Elon Musk se perfile como tu opción ideal.

Por eso, en Tech Bit te decimos cómo puedes saber si la zona en la que vives es compatible con la señal de Starlink y cómo puedes contratar uno de sus planes.

Todo México es compatible con la señal de Starlink, excepto pequeñas regiones. Foto: Starlink

¿Cómo saber en qué regiones del país se puede acceder a una red Starlink?

Según el mapa de disponibilidad de la plataforma oficial de Starlink, todo el país es compatible con la señal de la empresa. Sin embargo, hay sólo pequeñas regiones de Hidalgo, Oaxaca, San Luis Potosí y Querétaro que son incompatibles con su WiFi.

Para que consultes las zonas en las que se puede acceder a una red de Starlink, haz lo siguiente:

Visita el portal web de la empresa con esta liga: https://starlink.com/es/map

Escribe la dirección de la zona que te interesa saber si es compatible con el WiFi de la compañía.

Una vez localizada la zona, verifica que aparezca iluminada en azul celeste, ya que, de acuerdo con la simbología del mapa, si la región aparece en dicho color significa que Starlink puede operar en ella.

Si la zona aparece en azul marino, indica que puedes reservar uno de sus servicios.

Si el lugar sale en un azul más fuerte, es porque no es compatible con el internet de la compañía.

Starlink ofrece varios paquetes que pueden satisfacerte sin vaciar la alcancía. Foto: Unsplash

¿Cuáles son los planes que Starlink ofrece?

Si la zona en donde vives tiene acceso a la señal de internet de Starlink, puedes considerar comprar uno de sus paquetes. A continuación, te los presentamos:

Plan residencial: Ofrece velocidades entre 50 y 200 Mbps y una latencia promedio de 20 a 40 ms. Su precio es de casi $825.66 al mes. Este plan está diseñado para hogares en donde el uso de WiFi es intensivo e ilimitado.

es intensivo e ilimitado. Plan residencial lite: Aunque también ofrece cobertura ilimitada, es una versión más asequible. Su costo es de aproximadamente $600.00, ya que su velocidad y latencia es menor, pues está ideado para viviendas más pequeñas en donde el uso de internet es moderado.

Plan móvil (itinerante): Este plan está enfocado para personas que necesiten tener señal ilimitada fuera de casa en casi cualquier parte del mundo. Su valor es de aproximadamente $849.98 mensuales.

Plan móvil (Itinerante) ilimitado: Es la versión más económica del paquete anterior, ya que este no es ilimitado y ofrece solo 50 GB con la posibilidad de que los usuarios contraten datos móviles extra para abastecer la mensualidad en caso de que sus gigas venzan antes. Su precio ronda los $1,891.20 mensuales.

Plan empresarial: Ofrece dos paquetes: el plan Prioridad Local (conectividad dentro del país) por alrededor de $784.38 al mes y Prioridad Global de 50 GB (conectividad en tierra y mar a nivel mundial) por casi $3,715.48.

Plan marítimo: Para conectividad en alta mar. Tiene 4 paquetes: Prioridad Local de 50 GB a un precio mensual de $807.48, Prioridad Local de 500 GB a un valor mensual de $2,082.45, Prioridad Local de 1T al precio de $3,676.16, y Prioridad Local de 2T con un costo de $6,863.59.

Plan de aviación: Internet de alta velocidad con 4 paquetes: Para empresas el paquete de 20 GB cuesta $2,000 mensuales, el de empresas ilimitado tienen un precio mensual de $10,000, y el valor de los paquetes Gobierno y Comercio se puede saber solo contactando a Starlink.

¿Cómo contratar un paquete de Starlink?

Si deseas contratar uno de los paquetes de Starlink, visita su sitio oficial e inicia sesión. Escoge uno de los paquetes que más se ajusten a tu bolsillo e inicia con el pago.

Solo toma en cuenta que debes pagar un costo inicial de instalación que puede ser superior a $5,000; el cual cubre la antena y los demás insumos técnicos.

Sin embargo, el proceso de instalación corre por tu cuenta; puedes basarte del instructivo que viene en los paquetes, de lo contrario, un técnico de cualquier otra compañía podría ayudarte.

Como ves, Starlink tiene una de las mejores ofertas de internet al cubrir cualquier zona restringida. Recuerda siempre contratar el servicio WiFi que más se ajuste a tus recursos pero que te permita mantenerte comunicado lo mejor posible.

La señal de Starlink es potencial para zonas rurales o remotas. Foto: Starlink

