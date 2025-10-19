Las fallas de señal de Wifi no siempre se originan por defectos provenientes de la compañía que te brinda el servicio de Internet, sino que también, podrían deberse a fallas o interrupciones domésticas que impiden la adecuada propagación de señal; por ejemplo, hay ciertos objetos que limitan la funcionalidad del router.

Estos instrumentos, si están muy cerca del router, se interponen a la señal, lo que provoca que esta viaje y llegue de manera lenta y poco eficiente a los dispositivos. Si todavía no sabes cuáles son los objetos que pueden alentar tu Wifi, aquí te los revelamos.

Los objetos metálicos, principalmente, impiden que el router de tu Wifi funcione adecuadamente. Foto: Freepik

Leer también Google México activa función contra autolesiones, ¿cómo funciona?

¿Cuáles son los tres objetos que hacen lento tu Wifi?

Los siguientes objetos son los principales responsables de entorpecer la accesibilidad al Wifi, debido a sus componentes físicos y a que están fabricados con materiales como el metal, que alejan todo tipo de señal; o sencillamente, porque necesitan de igual manera la misma señal que ocupa el Internet para servir, y al estar cerca, compiten por adueñarse de ella.

Teléfonos inalámbricos: Estos aparatos funcionan a ondas de señal que oscilan entre 2.4 GHz, mismas que le dan soporte al router de Internet. Si ambos elementos se encuentran cerca, ambos se disputan por alimentarse de la señal, lo que genera que el Wifi pierda estabilidad.

de Internet. Si ambos elementos se encuentran cerca, ambos se disputan por alimentarse de la señal, lo que genera que el pierda estabilidad. Microondas: Este electrodoméstico también funciona con espectros de 2.4 GHz, lo que provocará que el Internet se ralentice de manera constante, y mucho más, cuando se le dè utilidad al horno. Por este motivo es recomendable no instalar ningún servicio de Internet dentro de la cocina.

se ralentice de manera constante, y mucho más, cuando se le dè utilidad al horno. Por este motivo es recomendable no instalar ningún servicio de Internet dentro de la cocina. Agua: Aunque no lo creas, el agua puede ser un rival para tu router. Esto se debe a que la señal que debe de recibir para expandir el Wifi no es capaz de sobrepasar jarrones, peceras, floreros y otros cuerpos de agua por más pequeños que sean.

De acuerdo con el portal de AT&T y la revista americana de diseño Architectural Digest, otros objetos que dañan la conectividad de Wifi son las superficies metálicas porque absorben señal y efectividad, lugares encerrados como armarios o cajones, y espejos porque rebotan los espectros de señal.

Se recomienda mantener alejados al router y a estos objetos con un mínimo de un metro de distancia.

Coloca tu router en un espacio libre de objetos metálicos o de vidrio para que tu Wifi se acelere. Foto: Freepik

¿Cómo puedes hacer mejorar la señal de tu Wifi?

Aquí te dejamos algunas recomendaciones que te serán de utilidad para que mejores la señal y velocidad de tu Wifi:

Ubicación del router : Coloca el aparato en un lugar alto para que dé una mayor cobertura.

: Coloca el aparato en un lugar alto para que dé una mayor cobertura. Evita interferencias: Procura mantener acondicionado el espacio en donde coloques tu router . No lo dejes cerca de los objetos anteriores y similares.

. No lo dejes cerca de los objetos anteriores y similares. Ventilación: Verifica que las rejillas de ventilación del router estén despejadas para evitar un sobrecalentamiento.

Ahora ya sabes cuales son los objetos que podrían impedir que tu Wifi funcione como es debido. Cuida de tus equipos y obtén un Internet más fluido.

Leer también Estas son las nuevas funciones de Coursera basadas en IA

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters