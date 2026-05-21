Un toro que era transportado en un remolque cayó de la unidad mientras transitaba por calles de Puruándiro, Michoacán. El inusual incidente quedó grabado por una cámara de seguridad y se volvió viral en redes sociales.

En las imágenes se observa cuando el animal cae del remolque que era jalado por una camioneta color blanca, misma que no se percata del incidente y continúa su camino.

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Tras caer, el toro se incorpora y comienza su huida un poco desorientado. En el camino, embiste una motocicleta y dos vehículos que se encontraban estacionados.

En la grabación también se puede observar como un hombre que se encontraba pasando por el lugar ni se percató del peligro.

De acuerdo con medios locales, el incidente ocurrió en la calle Abasolo y no se reportaron personas lesionadas.