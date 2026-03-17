En CDMX, una nueva generación de espacios gastronómicos ha comenzado a explorar la cultura del té con respeto y creatividad. Esta bebida se integra hoy a experiencias contemporáneas que dialogan con el ritmo de la ciudad.

Desde el carácter intenso del matcha hasta la sutileza de las infusiones bien preparadas, cada taza invita a entender el tiempo de una forma particular. Hoy en Menú, te recomendamos algunos lugares en los que el té es el protagonista indiscutible.

SAN

Este proyecto se especializa en matcha y tés japoneses, proponiendo el descubrimiento del té como un ritual de todos los días. La propuesta nace tras un viaje de sus fundadores a Japón, desde donde seleccionan matchas de distintas regiones para mostrar cómo el origen influye en el perfil de sabor, ofreciendo desde notas umami profundas hasta matices suaves y dulces.

En su barra conviven preparaciones tradicionales con opciones contemporáneas como el Matcha Latte, el Koicha Latte —de sabor más intenso— y el Matcha Crème Brûlée. También destacan bebidas como el Hojicha Chocolate, preparado con té tostado, y el Sencha Sumire, una infusión fresca y herbal.

Direcciones: Jalapa 17-B, Roma Norte, Cuauhtémoc, y Av. Nuevo León 109, Colonia Condesa, Cuauhtémoc.

Sunchill

En este espacio, el bubble tea regresa a su esencia utilizando el té como punto de partida. Sunchill trabaja con infusiones reales de té negro, té verde y hojicha para construir bebidas equilibradas donde el dulzor y los toppings acompañan sin opacar el sabor de la hoja.

Su propuesta busca recuperar la forma tradicional de consumo en Taiwán: una bebida cotidiana para tomarse con calma. Entre sus opciones representativas está el Boba Milk Tea, elaborado con piloncillo y perlas de tapioca, y el Taro Lover, que utiliza una pasta de malanga natural hecha en casa.

Dirección: Río Nazas 45-Local 5, Cuauhtémoc.

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Jowong

Ubicado en la Condesa, este restaurante de cocina coreana moderna destaca por una selección de bebidas que incluye opciones poco comunes en la ciudad. Su oferta abarca desde infusiones japonesas tradicionales hasta tés espumosos, ideales para una pausa sofisticada.

Dentro de su menú se encuentra el Sobacha Kettl, una infusión de trigo tostado, y variantes de sparkling tea como el Blå (jazmín, té blanco y Darjeeling) o el Lyserød (Silver Needle, oolong y jamaica).

Dirección: Pachuca 51, Condesa.

Marne

Consolidado como un espacio para desayunos y pausas tranquilas, Marne incluye en su oferta el té pu-er, una variedad de Yunnan, China, famosa por su proceso de fermentación. Este té, conocido como "té rojo", desarrolla sabores profundos y terrosos.

Es una bebida apreciada por su carácter complejo y por ser un excelente acompañante para los alimentos, lo que lo hace ideal para disfrutar junto a su panadería artesanal. También cuentan con opciones clásicas como Chai y Matcha.

Dirección: C. Gobernador Ignacio Esteva 35, San Miguel Chapultepec I Secc.

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TÜT Café

En este espacio acogedor, el té y las especias se integran en bebidas pensadas para disfrutarse sin prisa. Su carta equilibra preparaciones clásicas con combinaciones contemporáneas que se adaptan al ritmo cotidiano.

Destacan el Matcha Latte, preparado con leche a elección, y el Dirty Chai Latte, una mezcla aromática de chai especiado con café espresso que ofrece un perfil intenso.

Dirección: Tonalá 15, La Roma.

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