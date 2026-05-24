La sopa de lentejas es uno de esos platillos caseros que reconfortan. Además de ser económica y rendidora, tiene un sabor que distingue a las comidas hechas en casa.

En México, es común prepararla con jitomate, cebolla, ajo y algunas verduras, creando una versión completa y perfecta para acompañar con tortillas calientes o un poco de arroz.

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¿Cuáles son los beneficios de comer lentejas?

Las lentejas son consideradas una de las legumbres más nutritivas.

Uno de sus principales beneficios es su alto contenido de proteína vegetal, que ayuda a mantener una alimentación balanceada y puede complementar dietas de bajo consumo de carne.

Según un artículo de la Cleveland Clinic, también contienen fibra, un nutriente que favorece la digestión y ayuda a generar sensación de saciedad. Gracias a ello, muchas personas las incluyen en planes de alimentación saludables o para controlar el apetito.

Otro aporte importante es que son fuente de hierro y potasio, esto de acuerdo con la revista médica Tua Saúde. El primero contribuye a la producción de glóbulos rojos, mientras que el segundo ayuda al funcionamiento muscular y nervioso.

Además, las lentejas tienen un bajo contenido de grasa, por lo que son una opción ligera y nutritiva para las personas que buscan cuidar su peso, así lo indica el sitio especializado Medical News Today.

Pero al combinarse con verduras ofrecen un platillo aún más completo y lleno de nutrientes. Por eso, la sopa de lentejas es una excelente alternativa para una comida casera y equilibrada.

Las lentejas son fuente natural de hierro y potasio. Foto: Pixabay

Receta para hacer lentejas a la mexicana

Las lentejas pueden cocinarse de distintas maneras, pero la receta “a la mexicana” destaca por su caldillo sazonado y el toque de ingredientes frescos.

Este platillo resulta ideal para los días lluviosos, para una comida ligera e incluso para quienes buscan una opción nutritiva sin gastar demasiado.

Ingredientes:

2 tazas de lentejas limpias

6 tazas de agua

5 jitomates

1/4 de cebolla

2 dientes de ajo

2 cucharadas de aceite

2 chiles serranos opcionales

Sal al gusto

Cilantro fresco al gusto

Procedimientos:

Lava las lentejas y retira cualquier piedrita o impureza.

y retira cualquier piedrita o impureza. Después coloca las lentejas en una olla con agua y cocina durante aproximadamente 25 minutos o hasta que comiencen a suavizarse.

Licúa 3 jitomates con la cebolla y los dientes de ajo hasta obtener una mezcla homogénea.

⁠Pica los chiles serranos y reserva.

⁠Corta los jitomates restantes en cubitos y reserva.

En otra olla, calienta el aceite y sofríe el caldillo de jitomate durante 5 minutos. Esto ayudará a intensificar el sabor de la sopa.

Agrega los jitomates en cubos y los chiles serranos picados. Cocina durante unos minutos más para que las verduras absorban el sazón.

Incorpora las lentejas cocidas junto con el agua donde se cocinaron.

⁠Añade sal al gusto y deja hervir la sopa entre 15 y 20 minutos, hasta que las verduras queden suaves.

Antes de servir, agrega un poco de cilantro fresco picado para dar un toque aromático.

Comer lentejas tiene beneficios como mejorar la digestión. Foto: Pexels

Esta sopa de lentejas a la mexicana puede acompañarse con limón o simplemente disfruta sus sabor sola. Es una receta sencilla, nutritiva y perfecta para disfrutar en la hora de la comida.

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