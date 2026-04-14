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mató a cuatro personas este martes, en un nuevo ataque contra una supuesta narcolancha en el Pacífico.

En una publicación en X, el Comando Sur informó que bajo las órdenes del general Francis L. Donovan, la “Southern Spear” (Lanza del Sur) llevó a cabo un “ataque cinético letal contra una embarcación operada por organizaciones terroristas designadas”.

La operación se realizó en el Pacífico oriental y, según el Comando, información de inteligencia confirmó que se trataba de una embarcación participante en “operaciones de narcotráfico”.

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“Cuatro narcoterroristas varones resultaron muertos durante esta acción”, señaló el Comando, que añadió que ningún miembro de las fuerzas armadas estadounidenses resultó herido.

En los últimos cuatro días, las fuerzas estadounidenses han asesinado a 11 personas en ataques cinéticos en el Pacífico Oriental.

El primer ataque se registró el sábado. Dos embarcaciones fueron bombardeadas y murieron cinco personas. Otra persona sobrevivió y según el Comando, la Guardia Costera inició una operación de rescate, pero no se ha brindado una actualización al respecto.

El segundo ataque se produjo el lunes y dejó como saldo dos personas muertas.

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Desde que iniciaron este tipo de operaciones en El Caribe y el Pacífico, en septiembre pasado, han muerto más de 170 personas.

El gobierno de Donald Trump justifica estos ataques señalando que está en guerra contra “narcoterroristas” y usa como base la declaratoria, en febrero de 2025, de varios cárteles como organizaciones terroristas designadas.

Sin embargo, líderes internacionales y expertos de Naciones Unidas han cuestionado las operaciones, señalando que violan el derecho internacional y que la única prueba de que estas embarcaciones se dedican al tráfico de drogas ha sido, hasta ahora, la palabra del gobierno de Trump.

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desa/rmlgv

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