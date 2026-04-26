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Washington. El más reciente ataque militar de contra una embarcación acusada de transportar drogas en el este del océano Pacífico dejó tres muertos el domingo, según una publicación en redes sociales del Comando Sur de Estados Unidos.

La campaña del gobierno del presidente de hacer estallar embarcaciones presuntamente dedicadas al narcotráfico en aguas de Latinoamérica se mantiene desde principios de septiembre y ha causado al menos 186 muertes en total. Otros ataques han ocurrido en el mar Caribe.

Las fuerzas militares estadounidenses no han aportado pruebas de que alguna de las embarcaciones llevara drogas.

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Tras el ataque del domingo, el Comando Sur publicó un video en X en que se ve una embarcación desplazándose rápidamente sobre el agua antes que una explosión la dejara envuelta en llamas. Reiteró declaraciones previas al señalar que había atacado a los presuntos narcotraficantes a lo largo de rutas de contrabando conocidas.

Los ataques comenzaron cuando Estados Unidos incrementaba su mayor presencia militar en la región en generaciones y se produjeron meses antes de la redada de enero que capturó al entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Fue trasladado a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico y se ha declarado no culpable.

Trump ha dicho que Estados Unidos libra un “conflicto armado” con los cárteles en Latinoamérica y ha justificado los ataques como una escalada necesaria para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos.

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Los críticos, por su parte, han cuestionado la legalidad general de los ataques contra embarcaciones.

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