Washington. El más reciente ataque militar de Estados Unidos contra una embarcación acusada de transportar drogas en el este del océano Pacífico dejó tres muertos el domingo, según una publicación en redes sociales del Comando Sur de Estados Unidos.

La campaña del gobierno del presidente Donald Trump de hacer estallar embarcaciones presuntamente dedicadas al narcotráfico en aguas de Latinoamérica se mantiene desde principios de septiembre y ha causado al menos 186 muertes en total. Otros ataques han ocurrido en el mar Caribe.

Las fuerzas militares estadounidenses no han aportado pruebas de que alguna de las embarcaciones llevara drogas.

Lee también EU ataca presunta narcolancha en aguas internacionales de Colombia; reportan 2 muertos

Tras el ataque del domingo, el Comando Sur publicó un video en X en que se ve una embarcación desplazándose rápidamente sobre el agua antes que una explosión la dejara envuelta en llamas. Reiteró declaraciones previas al señalar que había atacado a los presuntos narcotraficantes a lo largo de rutas de contrabando conocidas.

On April 26, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/br2znnUM1x — U.S. Southern Command (@Southcom) April 27, 2026

Los ataques comenzaron cuando Estados Unidos incrementaba su mayor presencia militar en la región en generaciones y se produjeron meses antes de la redada de enero que capturó al entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Fue trasladado a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico y se ha declarado no culpable.

Trump ha dicho que Estados Unidos libra un “conflicto armado” con los cárteles en Latinoamérica y ha justificado los ataques como una escalada necesaria para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos.

Lee también EU realiza ataque contra supuesta narcolancha en el Caribe; suma 17 muertes en operativos de la semana

Los críticos, por su parte, han cuestionado la legalidad general de los ataques contra embarcaciones.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa