Estados Unidos mató a tres personas este martes, en un nuevo ataque contra una supuesta narcolancha en el Caribe.

El Comando Sur informó que bajo las órdenes del general Francis L. Donovan, la Fuerza Operativa Conjunta “Southern Spear” (Lanza del Sur) realizó un “ataque cinético letal contra un buque operado por Organizaciones Terroristas Designadas".

"Confirmó que el buque transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe y estaba involucrado en operaciones de narcotráfico", añadió en un mensaje en X.

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Mencionó que "tres narco-terroristas varones fueron abatidos durante esta acción. No hubo bajas en las fuerzas militares de EU".

En más de una semana, las fuerzas estadounidenses han asesinado a 17 personas en ataques cinéticos en el Pacífico Oriental y en el Caribe.

On April 19, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/yMtPhXBdNn — U.S. Southern Command (@Southcom) April 20, 2026

Desde que iniciaron este tipo de operaciones en El Caribe y el Pacífico, en septiembre pasado, han muerto más de 170 personas.

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