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Estados Unidos mató a tres personas este martes, en un nuevo ataque contra una supuesta narcolancha en el Caribe.
El Comando Sur informó que bajo las órdenes del general Francis L. Donovan, la Fuerza Operativa Conjunta “Southern Spear” (Lanza del Sur) realizó un “ataque cinético letal contra un buque operado por Organizaciones Terroristas Designadas".
"Confirmó que el buque transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe y estaba involucrado en operaciones de narcotráfico", añadió en un mensaje en X.
Lee también EU realiza un nuevo ataque contra supuesta narcolancha en el Pacífico; suman 14 muertos en cinco días
Mencionó que "tres narco-terroristas varones fueron abatidos durante esta acción. No hubo bajas en las fuerzas militares de EU".
En más de una semana, las fuerzas estadounidenses han asesinado a 17 personas en ataques cinéticos en el Pacífico Oriental y en el Caribe.
Desde que iniciaron este tipo de operaciones en El Caribe y el Pacífico, en septiembre pasado, han muerto más de 170 personas.
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