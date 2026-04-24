Estados Unidos dijo haber destruido este viernes una nueva embarcación supuestamente vinculada al narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico, en un ataque en el que murieron dos personas.

El Comando Sur de Estados Unidos fue el encargado de ejecutar la nueva misión del plan Lanza del Sur y anunció el resultado del operativo en su cuenta de X junto a un video.

Con la muerte de estas dos personas, durante el operativo, suman más de 130 asesinados durante las actividades militares de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico, entre agosto de 2025 y la actualidad.

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El ataque realizado en aguas internacionales a cercanías de Colombia es el cuarto en dos semanas y sucede el mismo día en el que el presidente Gustavo Petro visitó el Palacio de Miraflores en Caracas para su primer encuentro con la mandataria interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.

La presencia de navíos y aeronaves militares estadounidenses en aguas internacionales comenzó en el Caribe y precedió la intervención militar del 3 de enero de 2026, cuando Estados Unidos capturó en Caracas al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y lo trasladó posteriormente a una cárcel federal en Nueva York.

On April 24, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/FRHwqXsHm2 — U.S. Southern Command (@Southcom) April 25, 2026

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