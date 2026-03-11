Galilea Montijo ha tenido pasos silenciosos las últimas horas después de que el fin de semana fuera la conductora de una fiesta de XV años en Tabasco, celebración muy comentada en redes porque estuvo repleta de famosos.

La conductora de "Hoy" estuvo presente en el matutino de Televisa el día lunes, sin embargo hubo algo que llamó la atención en redes, el rostro de la conductora de 52 años, el cual lucía diferente.

Al parecer, Montijo no quería tener foco ese día durante el programa, pues sus intervenciones fueron mínimas e intentó a toda costa mantener su largo cabello cubriendo los extremos de su rostro.

El rostro de Galilea se volvió viral en redes, y muchos cibernautas cuestionaban: "¿Qué le pasó al rostro de Galilea Montijo?"; se especuló que podría deberse a los efectos de algún tratamiento estético, el maquillaje que no la favoreció esta vez, e incluso se habló de una intoxicación.

Rostro de Galilea Montijo en el programa "Hoy" da de qué hablar en redes.

Galilea Montijo en "Hoy"; su aparición del lunes 10 de marzo, la volvió tendencia en redes por lo diferente que lucía su rostro.

La ausencia de Galilea Montijo

El martes, Galilea no estuvo presente en el programa "Hoy".

Montijo, quien suele ser muy activa en su cuenta de Instagram estuvo en silencio casi total el día martes, aunque sí hizo una publicación, al parecer de tiempo atrás, con su novio, el modelo español Isaac Moreno, donde por cierto ambos posan elegantes.

"Mi Moqui", escribió.

La publicación fue comentada por Isaac Moreno, el galán de la conductora:

"La Mejor y más Hermosa. Te Amo".

En medio de las críticas y memes en redes, Galilea Montijo compartió esta foto con su novio Isaac Moreno, quien halagó su belleza.

