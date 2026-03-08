Más Información

reaccionó a las críticas que surgieron en redes sociales tras aparecer en la lujosa fiesta de Mafer, una quinceañera tabasqueña que se volvió viral por el tamaño de producción del evento, que incluyó a , Xavi y J Balvin.

En videos que ya circulan en diferentes plataformas, se puede ver que Montijo se encargó de conducir una especie de alfombra roja y anunciar la llegada de la quinceañera, lo que desató toda clase de rumores.

Sin embargo, en una entrevista difundida por el programa "Fórmula dominical", de Flor Rubio, la conductora de "Hoy" habló sobre su presencia en el evento; incluso, salió en defensa de la familia tras los cuestonamientos respecto al costo de la fiesta.

Sin dar mayor detalle, Galilea afirmó conocer de cerca a la familia; incluso se refirió a ellos como lindísimas personas.

“Fueron invitadazos. Es una familia muy linda, el señor Juan Carlos, la señora Vicky, son una familia preciosa”, dijo a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México.

Asimismo, respondió directamente a quienes han arremetido en contra de los padres por el gasto realizado en la celebración.

“¡Qué tal sacar tú la casa por la ventana por tus hijos!”, expresó. “Siempre la gente critica lo que puedas hacer, pero nunca criticas el trabajo y el esfuerzo que haces, y eso es lo que hizo la familia”.

Ante las versiones de que fue contratada como maestra de ceremonias, aclaró que estuvo, únicamente, como invitada de la familia, y si accedió a participar en la organización, fue como un simple favor.

“Yo nada más iba de invitada. Me dijeron: ‘oye, ¿recibes a la Mafer?’ y dije que sí. La temática era una MET Gala en un salón de fiestas”, finalizó.

