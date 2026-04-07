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está cerca de su hijo Mateo a pesar de que , el joven de 13 años frecuenta a la conductora, ya sea que ella viaje a verlo o que él visite la Ciudad de México, eso sí, desde que era muy pequeño le explicó lo que significaba ser una mamá famosa.

Mateo, el hijo que Galilea tuvo con en 2012 es un apasionado por el futbol y busca integrarse a las fuerzas básicas del club Pumas UNAM.

Y aunque en un principio se alejó de los reflectores y dice su madre que no le gustaba la fama, últimamente pasa todo lo contrario, le gusta y ya hasta fans tiene, contó orgullosa la conductora de "Hoy".

Montijo, compartió que desde que Mateo era muy niño ella le tuvo que explicar lo que implicaba ser famosa, pues cuando él aprendió a leer le preguntó por qué la gente le escribía cosas feas en redes, por lo que además de explicarle la razón, tuvo que cerrar los comentarios.

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Galilea Montijo le explicó a su hijo Mateo, desde que era pequeño, del por qué recibía odio en redes.
Galilea Montijo le explicó a su hijo Mateo, desde que era pequeño, del por qué recibía odio en redes.

"Desde chico sabe también, por eso cerré mis comentarios, porque me decía 'mamá, ¿por qué te dicen cosas feas? , cuando él comenzó a leer, pues yo cerré los comentarios y también sabe que hay gente a la que no le caes bien y eso es bueno , parte de la vida, del show", admitió.

Montijo le inculcó a su hijo que lo verdaderamente importante son las opiniones de la gente que te quiere, de tu familia, tus amigos cercanos.

"Sabe que lo importante es de la gente que te quiere, de la gente que te conoce, siempre te tienes que quedar con los comentarios de tu familia , de tus amigos más cercanos".

La conductora de 52 años espera que cuando llegue el momento, su hijo no se tome las cosas de manera personal, pues dice, el medio así es y hay que aprender a vivir con ello.

Montijo dio de qué hablar hace unos días, el cual generó memes que la hicieron reír; detalló afuera de Televisa, y en compañía de su novio, el , que sólo se trató de un levantamiento de ceja, pues el bótox no le favorece.

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