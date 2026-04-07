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El actor no se quedó callado luego de que su esposa Aly Noris, conocida como "La Maestra Noris", recibiera decena de críticas tras compartir unas fotografías en las que presume un escote junto a sus hijos en plenas vacaciones.

El actor de la película mexicana "", salió a la defensa de su esposa a través de un video en el que criticó la doble moral de los mexicanos, confesó, con humor, que no sabía que tenían varios "mochos" entre sus seguidores, tanto mujeres como hombres.

"¿Soy la pu** de todo México por traer un bikini, traje de baño?", cuestionó Aly, con quien Luis Fernando tiene un hija; la pareja llegó al altar en 2023 en una ceremonia descrita como una "boda mística"; están juntos desde 2021.

A Luis Fernando, recordado por su personaje de Ulises en la historia de 2002 protagonizada junto a , le parecieron insólitos los comentarios en contra de su esposa, fuera de lugar y exagerados tomando en cuenta que el escote que lució era parte de un traje de baño que utilizó durante una escapada a la playa.

"Hubo muchos ataques hacia Ali sobre por qué se vestía de esa manera tan provocativa, que por qué el escote, que no era necesario...¡estábamos en la playa, por amor a Dios, era un traje de baño!", dijo.

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Aly Noris, conocida como "La Maestra Noris", dio de qué hablar por usar este escote y compartir las fotos en redes.
Aly Noris, conocida como "La Maestra Noris", dio de qué hablar por usar este escote y compartir las fotos en redes.

Enfatizó la doble moral que hay en México y elogió lo bien que se veía Aly.

"Creo que es parte de esta doble moral que seguimos manejando en este país; para mí se veía hermosa, es hermosa, no entiendo por qué son así, ¿no?".

Luis Fernando admitió que uno de los comentarios morbosos de un usuario sí le causó enojo, por lo que le respondió.

El actor aclaró que se trató de un viaje importante para ellos como pareja, y aprovechó para aclarar que Aly no trata mal a Regina, la hija mayor de Luis Fernando, fruto de una relación previa, y que él tampoco trata mal a Liam, el primogénito de Aly, como han señalado algunos en redes.

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Aly Noris y Luis Fernando Peña, juntos y felices tras la polémica en redes. "Tú y yo nada más", escribió el actor.
Aly Noris y Luis Fernando Peña, juntos y felices tras la polémica en redes. "Tú y yo nada más", escribió el actor.

Aunque muchos cibernautas aplaudieron lo bien que se veía "La Maestra Noris", muchos tacharon ese escote como "innecesario" o un acto "casi nudista"; tras la reacción de Luis Fernando Peña, varios aplaudieron la defensa que hizo a su esposa, aunque muchos otros lo consideraron innecesario, ya que dicen, a eso se arriesgan cuando exponen su vida en redes.

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