Luis Fernando Peña le responde a usuario que lo llama "naco": se defiende por comprar tenis clon en el tianguis

El actor Luis Fernando Peña no se quedó callado ante los comentarios de un cibernauta que lo criticó en redes sociales y lo llamó "naco", por lo que ambos protagonizaron un intercambio de mensajes en Instagram, donde la discusión comenzó porque un usuario criticó que el actor, recordado por su actuación en la película de 2002, "Amarte duele", dijera que prefiere comprar tenis clon en el tianguis que gastar en unos originales.

Peña, que ha actuado en más de 30 películas, 16 telenovelas, 21 series y más de 15 obras de teatro, se lanzó a la fama con su personaje de Ulises en la cinta "Amarte duele", donde interpretó a un joven cuya familia vendía en el tianguis y se enamora de Renata, interpretada por Martha Higareda, joven de clase alta con quien vive una complicada historia de amor en la que se anteponen obstáculos por la diferencia de clases sociales.

Luis Fernando Peña se defiende

Aly Noris, esposa de Luis Fernando Peña le dedicó un romántico mensaje al actor en Instagram, punto de partida de un intercambio de mensajes entre él y un cibernauta que lo criticó por comprar piratería.

"'Conmigo comías carne, si te gusta el frijol pues vas'…… Gracias mi frijol por estar a mi lado, por hacerme tan plena absolutamente cada día, gracias por ser mi complemento pero sobre todo por ser todo lo bueno que existe en un hombre, gracias por que hoy en día son pocas las parejas que entienden y viven lo que es el amor… te amo mi papaito", se lee en el mensaje de la esposa del actor.

En uno de los comentarios, el usuario uzziel010 criticó lo dicho por Luis Fernando en un video sobre que acostumbra comprar sus tenis clon en el tianguis porque prefiere gastar su dinero en cosas que necesiten sus tres hijos o darse otros gustos con su esposa.

"Pues lo malo no es que compren piratería lo tonto es que hace su video diciendo que gasta en eso que no se va de briago que ese es su único vicio señora no se denigre se vio mal compran en el tianguis eso no es malo lo ridículo es su torpeza para hacer un video queriendo denotar que sabe. Diría Mariana en 'Amarte duele': nacos mamá se les llama nacos", se lee.

El actor se defendió y respondió:

"Estás de risa, me dices naco por comprar piratería jajajajajaa habló el adinerado, que tiene de malo comprar en el tianguis, seguramente eres igual jajajajaja ¿le dices a mi mujer que no se denigre? ¿Por qué? Estás muy cagado jajajajajajaa y sólo la etiquetas a ella, etiquétame a mi bro o que, ¿soy demasiado naco que no merezco una cuántas palabrerías suyas alteza?".

Luis Fernando Peña se defiende en Instagram de usuario que lo llama "naco".

El usuario uzziel010 expresó de nuevo su opinión y consideró que el vicio del actor no eran los tenis, sino la piratería:

"No hay nada más patético que tu video de los tenis jajaja 11 mil pesos jajaja si no sabes y ahora te quieres justificar hay tianguis amigo, tienes muchos amigos que venden en tianguis ahí ve y compra y deja de hacerle a la mamada que tus hijos, que la chingada, te ves más tonto porque expresaste que era tu vicio, tu vicio es la piratería jajaja".

La esposa de Luis Fernando tampoco se quedó callada y respondió al respecto:

"No hay nada mas patético que ver un xime tan de un wey tan estúpido y ardido y que no se si tu coeficiente no alcanzó o consumir drogas hace que no entiendas nada del video pero lo que queda claro es lo mucho que da pena tu vida teniendo que “ofender” en una red social vive tu vida y deja vivir".

Aly Noris, esposa de Luis Fernando Peña lo defiende en Instagram.

Todo comenzó con un video que Luis Fernando Peña compartió en su canal de YouTube hace cuatro meses titulado "Compré muchos pares de tenis y mi esposa no sabia, regalaré unos a un fan", en él, varios usuarios, pensando que el actor se compraba tenis originales, lo alertaron al decirle que las piezas eran clon, por lo que en otro video, junto a su esposa, explicó por qué no gasta en tenis caros.

"¿Para qué trabajo?, para mi familia y para comprarme tenis, yo no tengo otro vicio más que tenis, no soy un hombre que se vaya a gastar miles de pesos en una peda, casi no me gusta salir de hecho", expresó entonces.