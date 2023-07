Los personajes "de barrio" de Luis Fernando Peña: "es sacarle provecho a mi físico y mi talento", dice

Luis Fernando Peña es de los pocos actores que siempre ha sido muy cercano a la gente, por eso no es raro que haga revelaciones como que compra artículos clonados o que coma tacos en los mercados sobre ruedas, incluso nunca le ha molestado que siempre le ofrezcan personajes de barrio, como e inolvidable Ulises de la película "Amarte Duele".

"Mido 1.65, soy de tez morena y si volteamos a la calle más del 80% de la población tiene mi físico, entonces trato de verle la ventaja. Me enfoco en contar historias que por lo menos sé que puedo contar yo, que son las historias de barrio y que no tengo ningún problema en hacerlo y lo voy a seguir haciendo", declaró Luis Fernando Peña el año pasado, cuando promocionaba la primera temporada de la serie "Harina".

Incluso recientemente a través de su cuenta de TikTok, compartió cómo uno de sus compañeros de elenco en la serie "El príncipe del barrio", José Luis Guarneros "El Macaco", lo confundió con un policía de verdad, cuando éste llegó a una locación y lo encontró parado en la puerta de entrada ya caracterizado como el Comandante, y cuando lo reconoció Luis Fernando sólo sonrió por el efecto causado, porque es señal del trabajo bien hecho.

"Es sacarle provecho a lo que Dios me dio, mi físico y mi talento, y no decir, 'ay no, por ser moreno no me van a dar chamba en este país"'. Pero el dar vida a personajes del barrio, que cualquiera puede toparse en la calle, ha sido una constante para este actor, que ha sabido interpretarlos con seriedad y dignidad, pero también con buen humor cuando el libreto así lo pide. Uno de sus primeros papeles destacados lo tuvo en 1991, en la película "Perfume de violetas", donde compartió créditos con Arcelia Ramírez y María Rojo, ahí dio vida a Jorge quien trabaja de "cacharpo" en un microbús y es hermanastro de Jessica (Ximena Ayala), una adolescente problemática a quien vende como servidora sexual a un amigo, con tal de tener una buena entrada de dinero.

Ulises y sus otros personajes de barrio

A este film le siguió "De la Calle" (2001), aquí interpretó a Rufino un adolescente que vive en las calles de la Ciudad de México, sobreviviendo como vendedor de drogas para un policía corrupto, de quien termina huyendo cuando le roba dinero. Sin duda su trabajo más emblemático es la película "Amarte duele" (2002), en la trama es Ulises, un joven de clase baja que se enamora de Renata (Martha Higareda), quien es una "niña bien", ambos luchan por seguir juntos a pesar de los obstáculos que pone la familia y amigos de ella, teniendo al final un desenlace inesperado.









En la película "Victorio" (2011) repite el papel del chico de bajos recursos que debido a circunstancias de la vida, termina siendo un asesino a pesar de que lo hizo por defender su vida, en su huída se topa con Gabriela (Irán Castillo) quien lo acompañará en su camino, tratando de cambiar su futuro. En "Sin Nombre" (2009) da vida a un miembro de la Mara Salvatrucha quien se encarga de perseguir a Casper, uno de sus miembros que ha decidido dejar la organización y huir a los Estados Unidos en busca de una mejor vida. También en televisión ha tenido personajes populares como un chico dark en "Vecinos" (2006), un boxeador en "El César" (2017), un narcotraficante en "El Chapo" (2017), hasta dos policías muy peculiares, primero en "Harina" (2022), como Martín Trujillo quien es algo corrupto, y en "El rey del barrio" (2023), como el Comandante Manrique, quien es enamorado y alegre.