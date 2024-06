Marimar Vega lleva su terapia a escena

Pertenecer al ambiente artístico equivale a crear una imagen de perfección, pero Marimar Vega prefiere mostrarse tal y como es, un ser humano imperfecto y con muchas emociones.

“Yo siempre he sido así pero no había encontrado la ventana para mostrarme, muy neta, directa, abierta, alguien a quien le gusta platicar y hacer amigos en todos lados, esa es mi personalidad pero la gente no me conocía”, explicó la actriz.

Las nuevas tecnologías le brindaron ese espacio a Mariamar, ya que a través de su podcast El rincón de los errores, desde febrero de 2023 ha podido ser ella misma ante sus seguidores, y compartir lo aprendido en sus años de asitir a terapia.

“Me encanta hablar de temas incómodos, creo que hacerlo ayuda un montón, y me gusta escuchar, tener un espacio así es fenomenal. A la mayoría de mis invitados (todos ellos artistas) la vulnerabilidad les da miedo y asusta, pero en mi caso hasta podría hablar de más, no me da pudor porque esto me gusta”.

Gracias al trabajo emocional que ha hecho a lo largo de los años con el psicólogo Efrén Martínez (su coconductor), Marimar ha entendido que no debe cumplir expectativas y que es normal y sano equivocarse.

“El podcast llegó a mi vida después de estar mucho en terapia; gracias a El rincón puedo seguir aprendiendo y sentir que no soy la única que pasa por ciertas cosas”.

Por eso Marimar Vega y Efrén Martínez presentarán el 21 de septiembre en El Cantoral, El rincón de los errores: la experiencia en vivo, que es llevar a otro nivel el trabajo que ha hecho a lo largo de casi año y medio con su podcast.

“Efrén y yo queremos hacer esta presentación para que la gente pueda experimentar lo que se vive en el podcast pero en directo. Será un espectáculo de desarrollo personal, trataremos que la gente participe”.

Marimar aclaró que no es un episodio más del podcast, porque el objetivo es que sea la propia gente quien comparta sus viviencias.

“El tema principal será el error, el vivir con aprobación personal, el sentirse un poco más cómodo con lo que uno es; se van a tocar puntos de la personalidad que es la especialidad de Efrén y las heridas del alma, por qué reaccionamos como lo hacemos ante el mundo; vamos a tener como una terapia grupal”.

La actriz comentó que uno de los objetivos de este show es que la gente que asista y participe se vaya más ligera de cargas emocionales y pueda, tal vez, tomar decisiones que haya estado postergando.