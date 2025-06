Galilea Montijo no celebrará su cumpleaños 52 junto a su hijo Mateo, el joven se disculpó cono su mamá por no poder estar físicamente con ella en este día especial, pero los exámenes no le permitieron hacer el viaje a la Ciudad de México, el menor vive en Acapulco con su padre, el empresario Fernando Reina, ex de la conductora, quien también la felicitó en su día.

A través de un video, Mateo, quien se prepara para ser un futbolista profesional, felicitó a su madre, y le dedicó sus entrenamientos de hoy, además le confesó que le hubiera gustado mucho acompañarla en su cumpleaños.

"Mamá feliz cumpleaños, sabes que te amo mucho, sabes que me hubiera encantado estar allá, pero no pude por los exámenes, y bueno, te dedico mis entrenamientos de hoy, mis primeros 10 kilómetros, sabes que te amo, feliz cumpleaños", expresó.

Lee también: Galilea Montijo recibe romántica sorpresa de su novio; flores, globos pastel y una melosa confesión cumpleañera

Mateo, hijo de Galilea Montijo, felicita a la conducutora desde Acapulco, donde vive con su padre Fernando Reina.

Galilea Montijo recibe felicitación de su exesposo Fernando Reina

Fernando Reina y Galilea Montijo anunciaron su divorcio en marzo de 2023 tras 11 años de matrimonio, la noticia sorprendió en su momento porque semanas previas Andrea Legarreta, también conductora de "Hoy", dio a conocer que se separaba de su esposo Erik Rubín.

Lee también: Galilea Montijo sufre el síndrome del nido vacío; "¿y mi bebé dónde está?", dice sobre su hijo Mateo

Galilea y Fernando mantienen una relación cercana y de respeto por su hijo Mateo, Fernando ha halagado públicamente lo buena mamá que es Galilea, y en su cumpleaños no se quedó atrás, en el video que compartió su hijo la felicitó,

"Hey Gali, feliz cumpleaños, pásala muy bien, saludos desde el paraíso", expresó mientras saludaba a la cámara.

Galilea Montijo agradece la felicitación de su ex Fernando Iglesias.

Montijo agradeció el gesto de su hijo y de su ex y también lo compartió en redes sociales; la conductora de "La casa de los famosos México" fue sorprendida desde las primeras horas del día con la felicitación de su novio Isaac Moreno, el modelo español le preparó una sorpresa que incluyó globos, rosas y un pastel.

Isaac Moreno sorprende así a su novia Galilea Montijo en su cumpleaños.

rad