Galilea Montijo cumple 52 años, y su novio, el modelo español Isaac Moreno fue uno de los primeros en felicitar a la conductora de "Hoy", y no sólo lo hizo con un mensaje muy romántico que acompañó con un video que reúne muchos de sus momentos como pareja, sino con una sorpresa en casa.

La conductora y el modelo destaparon su romance después de que Montijo anunciara su divorcio del empresario Fernando Reina, con quien tiene un hijo llamado Mateo; fue en mayo de 2023, cuando Montijo y Moreno fueron vistos juntos en las playas de Holbox, durante el cumpleaños del maquillista Alfonso Waithsman.

Fue en octubre de 2023 cuando compartieron en redes su primera foto juntos, desde entonces poco a poco han mostrado aspectos de su relación, los viajes que comparten, el trabajo, y las sesiones en el gimnasio.

Y aunque en el inicio de la relación algunos criticaron a Galilea por andar con un hombre mucho más joven que ella, aclaró que tan sólo son ocho años de diferencia, y además, siempre ha dejado claro que la está pasando muy bien, que se encuentra muy enamorada e incluso busca convertirse de nuevo en madre.

Isaac Moreno se derrite por Galilea Montijo

La conductora se sorprendió al ver un pastel, globos decorando su casa y un enorme ramo de rosas con motivo de su cumpleaños, Isaac Moreno, su novio, la consintió con esta sorpresa antes de que Montijo se fuera a Televisa, donde también está siendo festejada en el el matutino "Hoy".

Isaac Moreno sorprende así a su novia Galilea Montijo en su cumpleaños.

En redes, Moreno elogió a su novia y confesó que no sabía nada sobre ella cuando la conoció, pero que la química entre los dos fue instantánea.

"¿Quién cumple años hoooooy?…jajaja… Este tremendo MUJERÓN…@galileamontijo no sabía quién eras, no te había visto en mi vida… Conocí a una mujer hermosísima descubriendo en poco tiempo la enorme conexión emocional que teníamos… entre otras cosas…Grandísima Mamá, sincera, divertida, alegre, loca, creativa, niña, cariñosa al máximo, con un corazón que no le cabe en el pecho, humilde, positiva, mi mejor amiga…

El modelo continuó con su romántico mensaje dedicado a su novia, a quien cariñosamente llama "Moqui".

"Sus lágrimas son las mías, las mías son las suyas… risas, bailes, locuras, entrenos.. mis clásicos, mis crazys y mis burbujas…Para muchos Galilea Montijo, para mí, Martha, mi moqui… porque así te conocí. Te deseo toda la felicidad de esta vida. No cambies nunca. Muchas felicidades hermosa. Te Amo, no como yo!!! A reír siempre", escribió.

