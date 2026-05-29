A Sebastián Rulli le tiene sin cuidado el futbol, pero cuando se trata de un Mundial por supuesto que le pone atención y su corazón tiene que dividirse hasta en tres partes y no hablar de más sino quiere ser “castigado”.

Por un lado nació en Argentina, cuya selección es la más reciente campeona; su familia es de España, cuyo equipo suena entre los favoritos para la Copa que inicia el próximo 11 de junio y pues su carrera la ha hecho en México, que además será sede de la competencia. Así que el actor de “Los ricos también lloran” se limita a decir que le gusta en ambiente del Mundial y señala que respeta a todos y siente los colores de tres países, que espera les vaya bien.

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Cassandra Sánchez Navarro acapara la pantalla

Casandra Sánchez Navarro está por batir el récord como la actriz mexicana más solicitada por los productores de cine y televisión. Tan sólo en 2025 estuvo en seis historias, entre series y películas, más obras de teatro como “Cabaret”, y este año va en la misma ruta.

Ya estrenó una película y vienen otras dos en camino apenas este primer semestre, entre ellas “Amor y mente”, una comedia romántica basada en el original italiano “Follemente” que se estrenará apenas termine el Mundial y se medirá con blockbusters como “Toy Story” y “Mi villano favorito”.

Descendiente de la familia Fábregas, lo que es un hecho es que Cassandra está aprovechando su buen momento y parece estar dispuesta a convertirse en la reina de la pantalla.

Foto: Especial. Instagram @cassandra_gsn

Silvia Navarro no carga con la presión ni prejuicios de un remake

Silvia Navarro agradece estar de nuevo en Televisa, ahora como protagonista de “Guardián de mi vida”, junto a Daniel Arenas, después de ocho años, tiempo en el que hizo cine y series para otras productoras, pero sobre todo, disfrutó su rol de mamá.

La actriz de nuevo se puso a las órdenes del productor Juan Osorio, para esta historia que, asegura, no le genera problemas, ni prejuicios por el hecho de ser un remake, pues no carga con la presión de haber sido exitoso con anterioridad en México. “Yo me enfoco en mi trabajo”, comenta, sin preocuparle las comparaciones.

En esta nueva etapa, comenta además que realizar telenovelas en formatos más cortos y se ven en varias plataformas, le permite estar presente para su hijo León, a diferencia de hace dos décadas cuando se grababan melodramas de más de 100 capítulos.

La actriz protagoniza el nuevo remake de "Amor en custodia". Foto: TELEMUNDO

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