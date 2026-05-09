Carlos Gatica tiene familia en el periodismo y eso le ayudó para entender al personaje que le tocó interpretar en la telenovela “Mi rival”, donde recién comenzó a aparecer.

Al actor de “Narcos: México” y “Monteverde” le llegó la oportunidad de ser un reportero que será pieza clave en el esquema del bando negativo, hasta que se convierte en fundamental para la historia protagonizada por Sebastián Rulli y Alejandra Barros.

“Es como un periodista de estos de alto impacto, que es de un poco de todo, de chismes, de noticias del entretenimiento y lo que pasa es que al principio como que se ve perdido en la vocación, comienza a aceptar a hacer notas por dinero, de lo que le conviene”, detalla el histrión.

“Tengo un familiar que hace periodismo de investigación y platicamos mucho de qué se trataba eso, discutía un poco sobre el tema y cómo abordarlo”, recuerda.

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En la vida real, Carlos Gatica jamás ha tenido un incidente con la prensa, entendiendo la labor de cada uno. Sabe que cada reportero y medio de comunicación tiene algo que busca y un perfil.

“Ahora me tocó ver referencias de cómo hacen su trabajo y respeto eso. Aquí el personaje llega un momento en que reconecta con el oficio, de por qué quise ser eso”, expresa.

“Mi rival”, en la que también actúa Ela Velden (“El juego de las llaves”), gira sobre una madre y su hija adulta, cuya relación se ve dañada cuando ambas se enamoran del mismo hombre.

Es una producción de Carmen Armendáriz que se filmó durante medio año en locaciones de San Luis Potosí. En el elenco también se encuentran Arturo Peniche, Ana Bertha Espín y Marta Julia.

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Gatica forma actualmente parte del show musical Myst, que recién celebró sus 10 temporadas. Este, para la próxima temporada mundialista, hará un número especial con temas relacionados con el futbol.

“Con canciones que han estado en esos momentos (como “Waka Waka” de Shakira) y se van sumando en el tiempo, es parte del show normal”, dice brevemente.

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