La euforia por BTS continúa a varias horas de que los surcoreanos inicien su segundo concierto en el Estadio GNP de CDMX este sábado 9 de mayo del 2026.

Miles de Army’S ya se encuentran a las afueras del recinto intercambiando freebes, comprando merch y descubriendo nuevas amigas que comparten su amor por los idols.

Una de las que llegó desde temprano es Azenit de 23 años, ella tiene boleto en zona platino que al igual que todos los asientos están numerados, pero no quería dejar pasar la oportunidad de vivir la experiencia completa.

“Es una esperanza para mí, me ayudaron en mis momentos más difíciles, entonces soy fan desde hace 13 años que debutaron”, cuenta a EL UNIVERSAL.

Desde las 10 de la mañana fue que arribó al Estadio GNP con una jornada de 10 horas para el inicio del concierto, algo que poco le importa por la felicidad que le causan los surcoreanos.

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Además, se dice tranquila finalmente, pues, aunque consiguió su boleto vio muchas fallas en Ticketmaster y reportes de boletos cancelados, lo que la mantuvo alerta.

“Es la primera vez que los voy a ver. La primera vez que vinieron a México en el 2017, no tuve la oportunidad de verlos, pero ahorita sí y estoy feliz”, dice.

Fans de BTS, a la espera de que comience el segundo concierto de la banda en el Estadio GNP. Foto: César González/EL UNIVERSAL.

“Fue mucha ansiedad porque no pensé que fuera a alcanzar, hubo muchas fallas en la página y empezaron a cancelar muchos boletos, entonces siempre estuve como que con esa ansiedad”, complementa.

Entre las Army’s se respira hermandad, con algunas de ellas incluso ofreciendo materiales y ayuda para las que no pudieron hacer un letrero con anticipación.

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Ya hay playeras de BTS en las luchas

Luego de que Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook fueran captados la noche del viernes 8 de mayo en la Arena México disfrutando de la lucha libre, los vendedores de mercancía ya tienen playeras y bolsas temáticas.

Merch de BTS a las afueras del Estadio GNP. Foto: César González/EL UNIVERSAL. .

Aunque son diseños sencillos con varios personajes animados vestidos de luchadores, esto es una muestra más del ingenio mexicano que en menos de 12 horas aprovecharon el paseo de BTS para crear nuevos productos.

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