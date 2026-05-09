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A unas horas de que se celebre la entrega de los , todo está listo para el arranque de la alfombra azul desde la Riviera Maya, donde desfilarán algunas de las figuras más destacadas del cine y las series iberoamericanas.

La ceremonia, que esta noche reconocerá a lo mejor de la industria audiovisual, se realizará en el Teatro Gran Tlachco y contará con la conducción de Carlos Torres y Cayetana Guillén-Cuervo.

Previo a la premiación, se espera la llegada de nominados e invitados especiales como Ana Claudia Talancón, Carolina Miranda, Diana Bovio, Evaluna, Geraldine Bazán, Iván Amozurrutia, Pablo Cruz Guerrero y Sofía Aragón, entre otras celebridades.

Con una colorida calenda oaxaqueña, arrancan los PLATINO Xcaret 2026

Música tradicional y trajes típicos de Oaxaca dieron la bienvenida durante el desfile de celebridades, en una presentación acompañada por bailarines y bailarinas que portaron el emblemático traje de tehuana, originario del Istmo de Tehuantepec y considerado uno de los atuendos más representativos del estado por sus bordados elaborados a mano.

La actriz mexicana Gretell Valdez, reconocida por producciones como “Lo que la vida me robó” y “Clase 406”, fue una de las primeras en llegar con un sofisticado look blanco: un vestido de un solo hombro, corte asimétrico, ajustado en el torso y con una caída fluida en la falda.

La intérprete complementó el atuendo con el cabello recogido en una coleta, aretes dorados en forma de flor, lentes oscuros y labios rojos.

La actriz Grettell Valdez a su llegada a los premios PLATINO 2026. Foto: Instagram oficial.
La actriz Grettell Valdez a su llegada a los premios PLATINO 2026. Foto: Instagram oficial.

Posteriormente, apareció el actor chileno Jorge López, conocido por su participación en “Soy Luna”, quien más tarde será uno de los encargados de entregar el premio a Mejor Película de Animación.

López optó por una camiseta blanca y un pantalón gris, apostando por un estilo relajado.

El actor y director de teatro Alfredo Castro, reconocido por ser uno de los intérpretes más premiados en la historia de los Premios PLATINO, llegó muy sonriente a la gala con un clásico smoking negro.

El actor y director chileno Alfredo Castro. Foto: Instagram oficial.
El actor y director chileno Alfredo Castro. Foto: Instagram oficial.

La actriz y presentadora española Cayetana Guillén Cuervo, encargada de conducir la gala, modeló un atuendo mucho más llamativo y con un aire de alfombra roja clásica: un vestido color vino, cubierto de lentejuelas y acabados brillantes, con escote en V y una amplia falda.

La actriz Cayetana Guillén Cuervo. Foto: Instagram oficial.
La actriz Cayetana Guillén Cuervo. Foto: Instagram oficial.

*En un momento más información.

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