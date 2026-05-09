A unas horas de que se celebre la entrega de los Premios PLATINO Xcaret 2026, todo está listo para el arranque de la alfombra azul desde la Riviera Maya, donde desfilarán algunas de las figuras más destacadas del cine y las series iberoamericanas.

La ceremonia, que esta noche reconocerá a lo mejor de la industria audiovisual, se realizará en el Teatro Gran Tlachco y contará con la conducción de Carlos Torres y Cayetana Guillén-Cuervo.

Previo a la premiación, se espera la llegada de nominados e invitados especiales como Ana Claudia Talancón, Carolina Miranda, Diana Bovio, Evaluna, Geraldine Bazán, Iván Amozurrutia, Pablo Cruz Guerrero y Sofía Aragón, entre otras celebridades.

Con una colorida calenda oaxaqueña, arrancan los PLATINO Xcaret 2026

Música tradicional y trajes típicos de Oaxaca dieron la bienvenida durante el desfile de celebridades, en una presentación acompañada por bailarines y bailarinas que portaron el emblemático traje de tehuana, originario del Istmo de Tehuantepec y considerado uno de los atuendos más representativos del estado por sus bordados elaborados a mano.

Oaxaca se hizo presente en los #PremiosPLATINO Xcaret 2026.



Con música tradicional, bailarines y el emblemático traje de tehuana, arrancó el desfile de celebridades por la alfombra azul. 🇲🇽 📷 César Huerta/EL UNIVERSAL. pic.twitter.com/3FqBGd5cYE — Univ_Espectaculos (@Univ_espect) May 9, 2026

La actriz mexicana Gretell Valdez, reconocida por producciones como “Lo que la vida me robó” y “Clase 406”, fue una de las primeras en llegar con un sofisticado look blanco: un vestido de un solo hombro, corte asimétrico, ajustado en el torso y con una caída fluida en la falda.

La intérprete complementó el atuendo con el cabello recogido en una coleta, aretes dorados en forma de flor, lentes oscuros y labios rojos.

La actriz Grettell Valdez a su llegada a los premios PLATINO 2026. Foto: Instagram oficial.

Posteriormente, apareció el actor chileno Jorge López, conocido por su participación en “Soy Luna”, quien más tarde será uno de los encargados de entregar el premio a Mejor Película de Animación.

López optó por una camiseta blanca y un pantalón gris, apostando por un estilo relajado.

El actor y director de teatro Alfredo Castro, reconocido por ser uno de los intérpretes más premiados en la historia de los Premios PLATINO, llegó muy sonriente a la gala con un clásico smoking negro.

El actor y director chileno Alfredo Castro. Foto: Instagram oficial.

La actriz y presentadora española Cayetana Guillén Cuervo, encargada de conducir la gala, modeló un atuendo mucho más llamativo y con un aire de alfombra roja clásica: un vestido color vino, cubierto de lentejuelas y acabados brillantes, con escote en V y una amplia falda.

La actriz Cayetana Guillén Cuervo. Foto: Instagram oficial.

*En un momento más información.