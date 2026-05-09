Xcaret. La cuenta regresiva acabó y esta noche será premiado lo mejor del cine iberoamericano y las series iberoamericanas, con el Premio PLATINO Xcaret 2026.

Y para que sepas lo más importante de la 13 edición de los Premios PLATINO, aquí te damos el ABC de lo que debes saber antes de la ceremonia, para que los veas de otra manera.

Los Premios PLATINO Xcaret son promovidos por EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales) y FIPCA (Federación Iberoamericana de Producción Cinematográfica y Audiovisual), en colaboración con FIACINE (Federación Iberoamericana de Academias de Artes y Ciencias Cinematográficas).

¿Dónde ver los Premios PLATINO Xcaret 2026?

Podrás seguir las incidencias de la noche de premios a través del canal de paga TNT desde las 18:00 horas, tiempo de la Ciudad de México, con la alfombra roja, para luego dar paso a la ceremonia oficial a las 19:00 horas.

Si crees que va a ser larga y aburrida, tienes que saber que la entrega sólo durará un par de horas desde el Teatro Gran Tlachco de la Riviera Maya, bajo la conducción de Carlos Torres y Cayetana Guillén-Cuervo.

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Se espera la llegada de nominados, pero también de invitados especiales como Ana Claudia Talancón, Carolina Miranda, Diana Bovio, Evaluna, Geraldine Bazán, Iván Amozurrutia, Pablo Cruz Guerrero y Sofía Aragón.

La parte musical estará a cargo del colombiano Camilo, la argentina María Becerra, y los españoles Manuel Carrasco y Tony Grox & Lucycalys.

Las oportunidades mexicanas

Hay seis posibilidades, repartidas en cinco categorías, donde México buscará alzarse con alguno de los premios.

Mientras “Yo soy Frankelda”, cinta en stop motion, se encuentra en la categoría de Largometraje de Animación; el drama “No nos moverán”, sobre los efectos de la matanza estudiantil en Tlatelolco 1968, intentará llevarse el galardón en el área de Ópera Prima.

También está “Aún es de noche en Caracas”, filmada casi por completo en la colonia Anzures de la Ciudad de México, contemplada en Película Iberoamericana; y el fenómeno “Chespirito: sin querer queriendo”, así como “Las muertas”, optan por el premio a Mejor Miniserie o Teleserie.

La de “Chespirito: sin querer queriendo” llega con el antecedente de haber ganado apenas ayer el Premio del Público.

Y Paulina Gaitán, por “Las muertas”, buscará el premio en Interpretación Femenina de Miniserie o Teleserie Cinematográfica.

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El reconocimiento

Guillermo Francella, el actor argentino que en México es conocido por “Rudo y cursi” y “El secreto de sus ojos”, recibirá el Premio PLATINO de Honor por su trayectoria.

“Esta es una profesión en la que hay que tomar riesgos y ser camaleónico en cualquier género, bien sea drama, comedia o thriller”, dijo horas antes en un encuentro con los medios de comunicación.

Durante la conferencia de prensa recordó que antes de abrazar a los escenarios fue periodista, porque sus papás le dijeron que debía tener una profesión que le dejara dinero. Fue despedido a las pocas semanas por un recorte de personal y aunque la pasó mal, fue el empuje necesario para dedicarse a lo que le gusta y de la cual suma alrededor de 200 producciones en su filmografía.

También tiene la oportunidad de llevarse otro premio en la categoría de Interpretación Masculina por su trabajo en “Homo Argentum”.

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¿LAS FAVORITAS?

Todo puede pasar cuando se trata de una votación que integra a muchas personas de distintas nacionalidades, gustos y pasados.

Pero hay dos producciones que parece liderarán la gala: “El agente secreto”, producción carioca que incluso obtuvo nominación al Oscar, así como la serie argentina “El eternauta”, con Ricardo Darín a la cabeza.

La primera se encuentra en las principales categorías como Película Iberoamericana, Dirección (Kleber Mendonça Filho) e Interpretación Masculina (Wagner Moura). La cinta está disponible en MUBI.

En tanto la serie, ganadora de cinco premios el pasado jueves en premios preliminares PLATINO, está considerada en las categorías de Mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica e Interpretación Masculina, con Ricardo Darín. La producción puede verse en Netflix.

Las películas nominadas

CINE

Película Iberoamericana de Ficción

“Aún es de noche en Caracas” (México-Venezuela)

“Belén” (Argentina)

“El agente secreto” (Brasil)

“Los Domingos” (España)

“Sirat” (España).

Interpretacíón Masculina

Alberto San Juan (“La cena”, España)

Guillermo Francella (“Homo argentum”, Argentina)

Ubeimar Ríos Gómez (“Un poeta”, Colombia)

Wagner Moura (“El agente secreto”, Brasil)

Interpretación femenina

Blanca Soroa y Patricia López Arnaiz (“Los Domingos”, España)

Dolores Fonzi (“Belén”, Argentina)

Natalia Reyes (“Aún es de noche en Caracas”, México, Venezuela).

Dirección

Alauda Ruiz de Azúa (“Los domingos”, España)

Dolores Fonzi (“Belén”, Argentina)

Kleber Mendonça Filho (“El agente secreto”, Brasil)

Oliver Laxe (“Sirât”, España)

Película Animación

“Decorado” (España- Portugal)

“Kayara” (Perú)

“Olivia & las nubes” (República Dominicana)

“Soy Frankelda” (México)

Película Documental

“Apocalipse nos Trópicos” (Brasil)

“Bajo las banderas, el sol” (Paraguay)

“Flores para Antonio” (España)

“Tardes de soledad” (España)

Opera prima

“La misteriosa mirada del flamenco” (Chile)

“Manas” (Brasil)

“No nos moverán” (México)

“Sorda” (España)

Comedia Iberoamericana

“Homor argentum” (Argentina)

“La cena” (España)

“Un cabo suelto” (Uruguay)

“Un poeta” (Colombia)

SERIES

Mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica

“Anatomía de un instante” (España)

“Chespirito: sin querer queriendo” (México)

“El eternauta” (Argentina)

“Las muertas” (México)

Interpretación Masculina Miniserie o Teleserie

Álvaro Morte (“Anatomía de un instante”, España)

Javier Cámara (“Yakarta”, España)

Leonardo Sbaraglia (“Menem”, Argentina)

Ricardo Darín (“El eternauta”, Argentina)

Interpretación Femenina Miniserie o Teleserie

Candela Peña (“Furia”, España)

Carla Quílez (“Yakarta”, España)

Griselda Siciliani (“Envidiosa (Temporada 2)”, Argentina)

Paulina Gaitán (“Las muertas”, México)

Creadores Miniserie o Teleserie “El eternauta” (Argentina)

“Anatomía de un instante” (España)

“Menem” (Argentina)

“Estado de fuga: 1986” (Colombia).

Serie de Larga Duración

“Beleza fatal (Brasil)

“La promesa” (España)

“Sueños de libertad” (España)

“Velvet: el nuevo impero” (EU)

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