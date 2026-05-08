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Xcaret.- , la estrella argentina de “El secreto de sus ojos” y “El robo del siglo”, recordó que su participación en la cinta mexicana “Rudo y cursi” se logró gracias a aceptar hacer un casting, algo que él ya no hacía en su país natal, por ser ampliamente conocido.

En “Rudo y cursi”, estrenada hace 18 años en cines, el actor interpreta al “Batuta”, el buscador de talentos y apoderado de futbolistas, apostador y corrupto, que maneja las carreras de los personajes encarnados por Gael García Bernal y Diego Luna.

Cuando se estaba buscando a los actores, Francella contaba con una filmografía superior a las 40 producciones para cine y tv, como “Poné a Francella” e “Incorregibles”.

“Me convocaron para hacer la audición, lo cual se me hacía extraño, pero me dijeron que querían conocerme de otro modo, con otro tipo de rol y dije, bueno, lo hago. Me volvió a doler la panza de cuando hacía audiciones, fue recordar ese momento fatal, pero lo viví y me encantó”, narró hoy.

El histrión hizo la declaración durante un encuentro con la prensa en el marco de los Premios PLATINO Xcaret, que mañana reconocerán su trayectoria con el galardón PLATINO de Honor.

El actor sumará su nombre a Sonia Braga, Antonio Banderas, Diego Luna, Adriana Barraza, Ricardo Darin y Benicio del Toro quienes han sido algunas de las figuras reconocidas desde hace poco más de una década.

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Consideró que ahora, a diferencia de cuando él comenzó su carrera, alguien puede hacer cine o tv con el simple hecho de tener miles de seguidores en redes sociales.

“Te convocan por tenerlos en internet, antes era una lotería si te veían, sino guardaban tu ficha en un cajón; mucha gente me ha acompañado, buscando yo siempre un guion fresco, nunca tuve representante ni mánagers, jamás he manejado de esa manera mi vida”, apuntó.

Francella recordó que antes de ser actor fue periodista, porque sus papás le pidieron que tuviera un empleo que le permitiera ganar dinero.

“Trabajé en una revista de la cual fui despedido al poco tiempo, pero no por capacidad, sino porque llegó el verano y varios salieron. Ahora me han dicho ellos que me salvaron la vida (risas), pero en ese momento me sentí muy mal”, destacó.

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