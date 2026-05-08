Xcaret.— La segunda entrega de la serie El eternauta, que ahora se encuentra en desarrollo de escritura, mostrará batallas y las razones de por qué la Tierra está siendo invadida por algo que parece tiene origen alienígena, transformado en bichos gigantes coordinados.

Eso adelanta César Troncoso, quien junto con el argentino Ricardo Darín comandan la historia basada en la novela gráfica de ciencia ficción homónima de Héctor G. Oesterheld, publicada originalmente en 1957.

Troncoso da vida al dueño de la casa donde inicia la historia, su personaje posee habilidades que pone al servicio del grupo que intenta sobrevivir a la invasión.

“El director y guionista está trabajando a full, lo que viene es muy potente, batallas que al menos en el sur (Argentina) son problemáticas”, dice el histrión uruguayo.

En su momento El eternauta fue de las producciones más vistas en Netflix, donde está disponible, algo que es buena señal para Troncoso.

De acuerdo con cifras oficiales, la realización de la primera temporada contó con un total de dos mil 900 extras y actores; se utilizaron 250 armas de 20 modelos y para creación de nieve, 410 toneladas de sal, cuatro toneladas de celulosa y 600 kilos de eco-snow.

“Se muestra que tenemos un modo de hacer con los mismos niveles de calidad que hacen los señores del Norte (EU)”, añade.

Ganadora

El eternauta es una de las ganadoras de la primera parte de los premios PLATINO Xcaret, que reconocen a lo mejor del cine y las series de Iberoamerica, al obtener seis estatuillas entre ellas Interpretación Masculina y Femenina de Reparto (Troncoso y Andreas Pietra), Música, Arte y Efectos Especiales.

Los premiados se dieron a conocer el 16 de abril, pero fue hasta el miércoles que los ganadores recibieron su estatuilla.

El eternauta disputará el fin de semana las categorías de Actor (Darín) y Mejor miniserie, donde también se encuentra la producción mexicana Las muertas.

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