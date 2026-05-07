En lengua tsotsil la palabra “Li cham” significa “morí”. Y es una palabra que tiene muy presente la directora Ana Ts’uyeb, quien nació en Chenalhó, Chiapas, en 1997, ocho meses antes de la matanza de Acteal, en la cual más de 40 adultos y niños fueron asesinados por un grupo paramilitar.

A ella le tocó prácticamente crecer con el desarrollo de las comunidades zapatistas y ver cómo la sociedad iba madurando en cuestión de género.

Y entonces llegó un momento en que, durante su carrera universitaria, comenzó a ver la historia femenina de su propia familia y primero hizo un reportaje escrito que optó por jamás difundir, para convertirlo en un documental que estrena esta semana en cines comerciales.

Ocupó la palabra “Li cham” como título del largometraje hablado totalmente en tsotsil, su lengua materna y que, de acuerdo con el censo del INEGI 2020, es hablada por casi medio millón de personas.

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“Es la historia de mi mamá Margarita, de mi tía Juana y de la esposa de mi primo. Habla de la muerte típica, pero también de la muerte de los sueños a causa de la violencia patriarcal y se reflexiona sobre los usos y costumbres que violentan los derechos de las mujeres”, cuenta Ana Ts’uyeb.

Así sus familiares van narrando la manera en que tenían que trabajar desde muy pequeñas, atender a los hombres y no salir de casa para buscar opciones de vida. Pero con la llegada del zapatismo las ilusiones florecieron y comenzaron también no sólo a proteger lo valioso de su tierra, sino su independencia y libertad.

Son tres generaciones de mujeres que al mismo tiempo son muestra de lo vivido por las mujeres del lugar.

“Para mí es importante conservar la lengua, no puede ser de otra manera si los protagonistas son tsotsiles. Crecí viendo “Rambo”, películas que sabes son de mentiras, pero cuando tenía unos 17 años vi un documental en mi propia lengua y me impactó, fue un despertar para mí por estar contando un contexto que estaba viviendo”, recuerda Ana Ts’uyeb.

“Li cham” es distribuida por Artegios, la compañía fundada por el también documentalista Everardo González, realizador de “Los ladrones viejos”.

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