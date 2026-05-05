Una enfermera sin empatía, ruda y con un secreto que a algunos les daría miedo son características del nuevo personaje que Adriana Paz, la actriz ganadora en Cannes, interpreta en la cinta de terror Día de muertos.

La película estadounidense, que espera tener secuela para rodarse este mismo año, se presentó oficialmente en el marco del Festival Internacional de Cine en Guadalajara.

La historia parte cuando una turista (Max Reeves, Pluribus) despierta en un hospital rural, sin recordar quién es, pero poco a poco asimila que es sobreviviente de un atropellamiento, todo, durante la celebración de los Fieles Difuntos en México.

Durante su convalecencia tiene visiones de lo que supuestamente pasó, un cuerpo descarnado y gusanos que incluso salen de su pierna.

Con Max Reeves compartiendo una de las escenas del filme. Foto: JANDF RELACIONES PÚBLICAS

Paz (Emilia Pérez e Hilda) fue elegida por los realizadores Brian M. Conley (The basement) y Nathan Ives (A Christmas in New York), quienes supieron que ella era la actriz idónea para dar vida al personaje frío de la enfermera que es capaz, incluso, de aventar a sus pacientes

“Es una actriz que sí da miedo (en el personaje), era ella sin duda, no había otra”, comenta Francisco Arias Flores, productor del lado mexicano y quien estuvo detrás de Blod, sand a gold, en 2018.

Día de Muertos originalmente iba a rodarse en Los Ángeles, pero las huelgas de actores y escritores hicieron que sus creadores buscaran otras opciones para el rodaje.

Así que contactaron con Arias Flores, quien los invitó a Guadalajara y ahí incluso cambió el contexto del guion, situándolo en las fechas del 1 y 2 de noviembre.

“Les gustó lo que es el Día de Muertos, lo de las momias, y me pareció bien que se diera esa perspectiva extranjera de nuestra cultura, sin que eso represente un cambio en nuestras tradiciones y cosmovisión. Yo aporté un poco a que entendieran los temas”, apunta el entrevistado.

Paz interpreta a una enfermera ruda y poco empática. Foto: JANDF RELACIONES PÚBLICAS

De Guadalajara para el mundo

El largometraje se filmó en Guadalajara, pero las escenas de la celebración se realizaron en San Miguel de Allende. Los efectos visuales y gran parte del crew es mexicano.

La versión que se exhibió en el certamen tapatío, dentro de la sección “Hecho en Jalisco” fue ligeramente distinta a la que llegará a salas cinematográficas, pues se le agregarán algunas escenas que sirven para conectar con mayor precisión con lo que será la segunda parte de la historia que además ya está escrita.

“Ya se tiene la historia, a los nuevos personajes y la idea es filmar en unos meses la segunda parte y hay la idea de que haya una tercera. Estamos tratando que se filmen en Guadalajara también”, apunta.

Alejandro Ávila (Domenica Montero), Aaron Jakubenko (The Shannara chronicles), Guy Wilson (Desierto rojo), Alfredo Herrera (Without blood) y Guadalupe Ortiz (Una torreta en llamas), completan el reparto principal.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.