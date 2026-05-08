Xcaret. La serie “Chespirito: sin querer queriendo”, que aborda la vida de Roberto Gómez Bolaños, obtuvo el Premio PLATINO del Público a Mejor Miniserie o Teleserie de Iberoamerica.

Los galardones, que reconocen anualmente a lo mejor del cine y las series producidas en Iberoamerica, decidió reconocer a la historia protagonizada por Pablo Cruz y que muestra desde los orígenes del creador del “Chavo del 8” y “El Chapulín Colorado”, pasando por sus conflictos con sus dos parejas amorosas.

“Es el premio más poderos y por tanto trae un nivel de gratitud mayor por nuestra parte, sabiendo que hay tantas series chingonas nominadas”, consideró Cruz en entrevista posterior con EL UNIVERSAL.

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El también actor de “El estudiante” y “La nave” apuntó que la serie le permitió ser visibilizado para más productores y que el público lo reconoce en la calle.

“Luego cuando salgo rasurado me reconocen, pero hace tres semanas estaba más barbón de lo que había estado en años y en esos días fue cuando más me reconocieron (risas)”, recordó.

“Chespirito: sin querer queriendo” se estrenó el año pasado en la plataforma de HBO Max donde el público la abrazó. Además de Cruz en el elenco se encontraban entre otros Juan Lecanda, como el émulo de Quico y Bárbara López, en el papel del símil de Florinda Meza.

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Cruz aseguró que solamente ha visto una vez la serie, como lo hace tradicionalmente.

“Quizá hubiera practicado más mis dotes futbolísticas, eso hubiera caído bien”, dijo bromista acerca de lo que hubiera podido hacer mejor en el set”.

Otros premios

Durante el anuncio oficial también se dieron a conocer otros premios otorgados por parte del Público.

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La cinta española “Los domingos”, así como su actriz Patricia López Arnaiz, fueron condecorados como Mejor Película Iberoamericana e Interpretación Femenina, respectivamente, mientras que el brasileño Wagner Moura se alzó con el de Interpretación Masculina por “El agente secreto”.

En tanto los españoles Álvaro Morte y Candela Peña, quienes no pudieron estar en México por cuestiones laborales, tendrán en sus repisas las estatuilla a Interpretación Masculina y Femenina en Serie, por su labor en “Anatomía de un instante” y “Furia”.