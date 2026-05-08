Más Información

Protesta pro-Palestina en la Bienal de Venecia termina en enfrentamientos con la policía

Protesta pro-Palestina en la Bienal de Venecia termina en enfrentamientos con la policía

En la informalidad, más de la mitad de los trabajadores

En la informalidad, más de la mitad de los trabajadores

El Cuarteto Latinoamericano toca su gran Finale

El Cuarteto Latinoamericano toca su gran Finale

Red de Librerías Independientes cuestiona el Precio Único del Libro

Red de Librerías Independientes cuestiona el Precio Único del Libro

Anuncian paro de 24 horas en la Bienal de Venecia

Anuncian paro de 24 horas en la Bienal de Venecia

Renuncia la secretaria de Cultura de Tijuana tras cancelación de la Feria del Libro

Renuncia la secretaria de Cultura de Tijuana tras cancelación de la Feria del Libro

Tras el lanzamiento del videoclip de , marcado por mariachis, estética charra y referencias a la cultura mexicana, ahora “lo arriesga todo” por sus seguidores hispanohablantes.

El intérprete sorprendió este 8 de mayo con la versión en castellano del tema, incluido en su más reciente álbum, The Romantic. El material, que presenta una sola imagen de Mars tocando la guitarra mientras viste un traje blanco, incorpora además letras en rojo que acompañan los versos de la canción.

En esta reinterpretación, el cantante presume un español fluido mientras adapta la letra original al castellano.

Lee también

Con The Romantic, Mars emprenderá una gira internacional que recorrerá ciudades como París, Londres, Chicago y Los Ángeles, además de México, donde ofrecerá cuatro conciertos en el Estadio GNP Seguros los próximos 3, 4, 7 y 8 de diciembre.

El regreso a los escenarios ocurre casi una década después de su última gran gira internacional.

The Romantic, su primer álbum en cerca de diez años, apuesta por una propuesta influenciada por el soul y el funk. El disco incluye temas como “I Just Might”, que debutó en el número uno del Billboard Hot 100.

Lee también

Las Vegas también se rinde ante Bruno Mars

El cantante ya arrancó la gira en Las Vegas con llenos en el Allegiant Stadium. Además del éxito en taquilla, el condado de Clark declaró el 10 de abril como el “Día de Bruno Mars” en la llamada Ciudad del Pecado.

Como parte del reconocimiento, el artista recibió la llave de la ciudad , distinción reservada para figuras de gran impacto cultural, y Park Avenue fue renombrada temporalmente en su honor.

Bruno Mars mantiene su dominio en la música

En enero de 2025, Mars se convirtió en el primer artista en la historia de Spotify en superar los 150 millones de oyentes mensuales.

Lee también

Meses después, el cantante volvió a destacar en los premios Grammy 2026 junto a Rosé, integrante de BLACKPINK, con una presentación en vivo de “APT” en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

La colaboración recibió nominaciones en las categorías de Grabación del Año, Canción del Año y Mejor Interpretación de Dúo/Grupo Pop. A lo largo de su carrera, Mars ha acumulado 36 nominaciones al Grammy y 16 victorias.

*Con información de EFE.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Critican a Lauren Sánchez por lucir como "extraterrestre" en la MET Gala. Foto: AFP/Instagram

“Parece un extraterrestre”: conductora destroza a Lauren Sánchez tras su aparición en la MET Gala

Emily Ratajkowski. Foto: AFP

Emily Ratajkowski se luce con vestido de escote y lunares para atraer todas las miradas

“Me pedían 350 mil dólares”: Vadhir Derbez denuncia amenazas tras acusación por presunto abuso sexual. Foto: Vadhir Derbez / IG

“Me pedían 350 mil dólares”: Vadhir Derbez denuncia amenazas tras acusación por presunto abuso sexual

Jennifer Lopez se olvida del pudor y se muestra más natural que nunca desde la bañera. Foto: AFP

Jennifer Lopez se olvida del pudor y se muestra más natural que nunca desde la bañera

Exviolinista de Nodal enciende redes en diminuto bikini y le recuerdan al Forajido: “ya empezó mayo”. Foto: Carlos Mejía / El Universal / TikTok @esmeralda.canape

Exviolinista de Nodal enciende redes en diminuto bikini y le recuerdan al Forajido: “ya empezó mayo”

Piqué 'furioso' con Shakira por insinuar que es un padre ausente: "No se ajusta a la realidad", dicen. Fotos: AP

Piqué 'furioso' con Shakira por insinuar que es un padre ausente: "No se ajusta a la realidad", dicen

[Publicidad]