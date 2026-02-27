Bruno Mars aparece en el altar, vestido de blanco y sombrero de charro, listo para “arriesgarlo todo” por amor en su nuevo video, “Risk It All”. La escena, ambientada en una iglesia con estilo mexicano, captura la esencia de una boda tradicional.

El videoclip es el estreno que acompaña a The Romantic, su cuarto álbum en solitario. En el nuevo tema, el artista fusiona su música pop con el mariachi para celebrar la cultura latina.

México su inspiración

"Risk It All" inicia con Mars sentado frente a un muro azul vibrante, rodeado por un mariachi vestido de blanco que aporta el sonido auténtico mexicano.

Foto: Captura.

Con guitarra en mano y un traje rojo, rinde homenaje a nuestro país desde el primer segundo. Luego, aparecen detalles como una trompeta, el velo de la novia y el nombre Guardian Angel de una iglesia católica en Los Ángeles, California.

Cadenas con la imagen de la Virgen de Guadalupe y rosas adornan el lugar que prepara el escenario para una historia de amor eterna, en la que la pareja envejece junta.

Foto: Captura.

“Lo arriesgaría todo por ti”, canta Mars , cuyo video fue dirigido por él junto a Daniel Ramos.

Para promocionar “Risk It All”, se realizaron actividades mundiales como camiones repartiendo rosas y muros de “candados del amor”.

Foto: Captura.

The Romantic, su primer álbum en casi una década, que era hasta ahora una portada sencilla y en blanco y negro, encierra toda la fuerza del soul y el funk en las canciones. Incluye éxitos como “I Just Might”, que debutó en el número 1 del Billboard Hot 100.

Tracklist de The Romantic:

Risk It All

Cha Cha Cha

I Just Might

God Was Showing Off

Why You Wanna Fight?

On My Soul

Something Serious

Nothing Left

Dance With Me

La influencia de Bruno Mars en la industria

En enero de 2025, Mars se convirtió en el primer artista en la historia de Spotify en superar los millones de oyentes mensuales, que consolidan su influencia global.

Mientras que este 2026, durante los premios Grammy, Bruno Mars y Rosé, de Blackpink, abrieron la ceremonia con una interpretación en vivo de su colaboración APT en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, con Mars en la guitarra.

“APT” les valió tres nominaciones: Grabación del Año, Canción del Año y Mejor Interpretación de Dúo/Grupo Pop. Hasta ahora, Mars ha sido nominado a 36 premios Grammy y ha ganado 16.

Próximamente, Bruno iniciará una gira mundial y lanzará The Collaborations, un álbum con sus duetos y colaboraciones más destacados.

*Con información de EFE.