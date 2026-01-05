Después de casi una década sin sacar música, Bruno Mars sorprendió a sus fans al anunciar que su regreso a los escenarios ya es un hecho y podría ocurrir en cualquier momento.

Con un breve mensaje publicado en sus redes sociales, el cantante reveló que no sólo volvió a los estudios de grabación; sino que ya tiene lista la que será su nueva producción musical.

"My new album is done" (Mi nuevo álbum esta hecho) escribió el intérprete de "Tresaure" en su cuenta oficial de X; mensaje que bastó para desatar la euforia entre sus seguidores.

El anuncio marca el regreso formal de Bruno como solista, luego de que su último disco, “24K Magic”, fuera lanzado en 2016. Desde entonces, el músico hawaiano hizo una pausa a su carrera, aunque se mantuvo activo con colaboraciones que se convirtieron en grandes éxitos.

Una de ellas fue el tema “Die With A Smile”, junto a Lady Gaga, que se colocó en los primeros lugares de las listas de popularidad y con la que ganó varios reconocimientos; además de “APT" con Rosé, con la que batió toda clase de récords.

Hasta ahora, Mars no ha revelado el título, la fecha de lanzamiento ni el concepto del nuevo disco: sin embargo, versiones extraoficiales aseguran que su nueva música podría estar disponible durante la primera mitad de 2026.

