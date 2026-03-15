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El anuncio del regreso de Bruno Mars a México no solo sacudió la agenda de espectáculos, sino que inundó las redes sociales con la moneda de cambio favorita del internet local: los memes.
El intérprete de "24K Magic" se presentará en el Estadio GNP Seguros, y aunque la noticia fue celebrada, la "realidad económica" de los seguidores se convirtió en el tema principal de la conversación.
Luego de que el pasado 11 de marzo se llevara a cabo la preventa para los cuatro conciertos del famoso en la CDMX, internautas acudieron a redes sociales para comentar el tema de los "altos precios".
Entre burlas, celebraciones y quejas, se desató todo un fenómeno digital, que dejó una ola de memes.
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Viernes 13 acecha
El calendario de 2026 vuelve a poner en escena un viernes 13 apenas 30 días después del último. Entre la superstición y el humor, la fecha suele dividir a las personas en dos bandos.
Por un lado están quienes no sueltan sus amuletos ni dejan de “tocar madera”; por el otro, quienes prefieren tomarse la jornada con ironía.
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