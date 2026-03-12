Bruno Mars en México; usuarios se mofan de la preventa de “The Romantic Tour” con lluvia de memes

El cantante estadounidense, Bruno Mars, anunció su nueva gira mundial "The Romantic Tour", y México se encuentra entre la lista de países que visitará.

El artista de 40 años confirmó que su regreso a los escenarios incluirá un reencuentro con su público mexicano, pues ofrecerá cuatro conciertos en el Estadio GNP Seguros —antes Foro Sol— de la Ciudad de México los próximos 3, 4, 7 y 8 de diciembre.

El más reciente álbum del cantautor, "The Romantic", ha generado furor entre sus admiradores, quienes esperaron durante 10 años la llegada de música nueva; pues luego del lanzamiento de "24K Magic", el intérprete de "Just the Way You Are" decidió concentrarse en sus shows en vivo, como parte de la residencia acordada con MGM en Las Vegas.

Bruno Mars.

Preventa de Bruno Mars desata lluvia de memes en redes sociales

Luego de que el pasado 11 de marzo se llevara a cabo la preventa para los cuatro conciertos de Bruno Mars en la CDMX, usuarios e internautas acudieron a redes sociales para comentar el tema.

Entre burlas, celebraciones y quejas, se desató todo un fenómeno digital, que dejó una ola de memes.

Memes de la preventa para los conciertos de Bruno Mars en CDMX. Foto: X

Algunos usuarios recordaron las exigencias de hace unas semanas, hechas por el fandom de BTS a OCESA y Ticketmaster, para no elevar los precios de los boletos.

Ticketmaster viendo que las Army son las únicas que se la hacen de pedo por los precios. Wey te cae que bruno mars desde el puente peatonal cuesta 2 mil pesos? pic.twitter.com/xpQsFBAGzJ — om (@oswaldomujica) March 11, 2026

Otros comentaron sobre la larga fila virtual que se dio para acceder a la preventa.

Memes de la preventa para los conciertos de Bruno Mars en CDMX. Foto: X

Unos internautas se quejaron de los precios tan elevados a los que se vendieron los boletos.

Memes de la preventa para los conciertos de Bruno Mars en CDMX. Foto: X

Mientras otros únicamente celebraron que podrán ver al artista en vivo.

Memes de la preventa para los conciertos de Bruno Mars en CDMX. Foto: X

Otros usuarios se burlaron de la estatura del cantante.

Memes de la preventa para los conciertos de Bruno Mars en CDMX. Foto: X

Y algunos más se mofaron de aquellos fans que compraron boletos en gradas de cinco mil pesos.

Memes de la preventa para los conciertos de Bruno Mars en CDMX. Foto: X

Por último, no faltó quien accedió a la preventa para ayudar a algún amigo o amiga a conseguir sus entradas.

Yo consiguiendo los boletos de Bruno Mars para mi amix pic.twitter.com/8vntk7Xq7b — K 👑☁ (@KrCloud_) March 11, 2026

