Bruno Mars en México; usuarios se mofan de la preventa de “The Romantic Tour” con lluvia de memes

Más Información
VIDEO: Influencer vive momentos de terror tras casi caer por un acantilado en España; "¿Estoy viva?"
El cantante estadounidense, Bruno Mars, anunció su nueva gira mundial "The Romantic Tour", y México se encuentra entre la lista de países que visitará.
El artista de 40 años confirmó que su regreso a los escenarios incluirá un reencuentro con su público mexicano, pues ofrecerá cuatro conciertos en el Estadio GNP Seguros —antes Foro Sol— de la Ciudad de México los próximos 3, 4, 7 y 8 de diciembre.
El más reciente álbum del cantautor, "The Romantic", ha generado furor entre sus admiradores, quienes esperaron durante 10 años la llegada de música nueva; pues luego del lanzamiento de "24K Magic", el intérprete de "Just the Way You Are" decidió concentrarse en sus shows en vivo, como parte de la residencia acordada con MGM en Las Vegas.
Lee también ¿Cuándo se estrena Mario Galaxy en México?; fecha y lo que se sabe de la nueva película
Preventa de Bruno Mars desata lluvia de memes en redes sociales
Luego de que el pasado 11 de marzo se llevara a cabo la preventa para los cuatro conciertos de Bruno Mars en la CDMX, usuarios e internautas acudieron a redes sociales para comentar el tema.
Entre burlas, celebraciones y quejas, se desató todo un fenómeno digital, que dejó una ola de memes.
Algunos usuarios recordaron las exigencias de hace unas semanas, hechas por el fandom de BTS a OCESA y Ticketmaster, para no elevar los precios de los boletos.
Otros comentaron sobre la larga fila virtual que se dio para acceder a la preventa.
Unos internautas se quejaron de los precios tan elevados a los que se vendieron los boletos.
Lee también Día Mundial del Glaucoma: ¿qué es esta enfermedad crónica que daña los ojos?; conoce sus síntomas
Mientras otros únicamente celebraron que podrán ver al artista en vivo.
Otros usuarios se burlaron de la estatura del cantante.
Y algunos más se mofaron de aquellos fans que compraron boletos en gradas de cinco mil pesos.
Por último, no faltó quien accedió a la preventa para ayudar a algún amigo o amiga a conseguir sus entradas.
También te interesará:
¿Por qué la popularidad de “Punch” podría fomentar el tráfico ilegal de especies?; académico de la UNAM responde
Historias de San Valentín; mientras otros celebran el romance, cirujana revela cómo encontró el amor más puro en el quirófano
¿Cada cuánto limpiar la arena de tu gato?; conoce cómo dejarla impecable
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
ngmu
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]