Más Información

"Comparto el Premio con todas las mujeres que han dedicado años de estudio a la Reina Roja": Adriana Malvido

"Comparto el Premio con todas las mujeres que han dedicado años de estudio a la Reina Roja": Adriana Malvido

El zoológico de cristal a escena

El zoológico de cristal a escena

Catalina López, la guardiana de la grana cochinilla

Catalina López, la guardiana de la grana cochinilla

Adriana Malvido obtiene el Premio la Reina Roja de Palenque 2026

Adriana Malvido obtiene el Premio la Reina Roja de Palenque 2026

"El lago de los cisnes" y "Balanchine" regresan en la temporada 2026 de la Compañía Nacional de Danza

"El lago de los cisnes" y "Balanchine" regresan en la temporada 2026 de la Compañía Nacional de Danza

El INAH responde sobre parque Balaam Tum: “No se ha lesionado patrimonio mexicano”

El INAH responde sobre parque Balaam Tum: “No se ha lesionado patrimonio mexicano”

, de los programas de , como "El chavo del 8" y "El chapulín colorado", , como dieron a conocer a través de las redes sociales de Grupo Chespirito, mediante de las que se reconoció su gran labor y talento.

A través de la cuenta de X "@Chespirito", lamentaron el sensible fallecimiento de Ochoa Aranda, que trabajó con Gómez Bolaños, a partir de 1973 y hasta 1985, cuando se desligó del proyecto, diez años antes de que se grabaran los últimos episodios de "Chespirito".

"Lamentamos profundamente la partida de Carmen Ochoa, una profesional extraordinaria, pieza clave detrás de cámaras; productora, directora y gran amiga. Gracias, Carmen, por tu talento, tu entrega y tu calidez, tu huella queda para siempre en nuestra vecindad. QEPD".

Lee también:

Comenzó su trayectoria en la televisión como asistente de producción y, sólo en cuatro años, en 1977 fue ascendida al puesto de productora asociada, a poco se encargó de la directora de cámaras y, de 1980 a 1985 se convirtió en la productora del programa "Chespirito", conformado por diferentes sketches, donde aparecían, con regularidad, personajes como el doctor Chapatín, "los Caquitos",

(En breve más información)

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Toñita se despide de Héctor Zamorano con mensaje que desata polémica “El que tiene que tomar sus maletas hoy eres tú”. Foto: Tomada Instagram @tonitamusic1

Toñita se despide de Héctor Zamorano con mensaje que desata polémica: “El que tiene que tomar sus maletas hoy eres tú”

¿Reina Letizia Ortiz y rey Felipe VI se separaron? Revelan que el monarca tiene una relación con Juliana Awada. Foto: AP

¿Reina Letizia y rey Felipe VI se separaron? Revelan que el monarca tendría una relación con Juliana Awada

¿Investigan a Peso Pluma y Kenia Os por presuntos vínculos con El Mencho? Revelan lo que realmente ocurre. Foto: EFE/DEA / Tomada de TikTok @KeniaOs

¿Investigan a Peso Pluma y Kenia Os por presuntos vínculos con El Mencho? Revelan lo que realmente ocurre

Explota polémica entre Cazzu y Rauw Alejandro por canción en la que menciona a Nodal. Foto: AFP/EFE

Explota polémica entre Cazzu y Rauw Alejandro por canción en la que menciona a Nodal

Kim Kardashian. Foto: AFP

Kim Kardashian luce silueta ‘imposible’ en lencería negra y deslumbra a seguidores

[Publicidad]