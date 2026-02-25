Carmen Ochoa Aranda, productora de los programas de Roberto Gómez Bolaños, como "El chavo del 8" y "El chapulín colorado", murió, como dieron a conocer a través de las redes sociales de Grupo Chespirito, mediante de las que se reconoció su gran labor y talento.

A través de la cuenta de X "@Chespirito", lamentaron el sensible fallecimiento de Ochoa Aranda, que trabajó con Gómez Bolaños, a partir de 1973 y hasta 1985, cuando se desligó del proyecto, diez años antes de que se grabaran los últimos episodios de "Chespirito".

"Lamentamos profundamente la partida de Carmen Ochoa, una profesional extraordinaria, pieza clave detrás de cámaras; productora, directora y gran amiga. Gracias, Carmen, por tu talento, tu entrega y tu calidez, tu huella queda para siempre en nuestra vecindad. QEPD".

Comenzó su trayectoria en la televisión como asistente de producción y, sólo en cuatro años, en 1977 fue ascendida al puesto de productora asociada, a poco se encargó de la directora de cámaras y, de 1980 a 1985 se convirtió en la productora del programa "Chespirito", conformado por diferentes sketches, donde aparecían, con regularidad, personajes como el doctor Chapatín, "los Caquitos",

