Más Información

Protesta pro-Palestina en la Bienal de Venecia termina en enfrentamientos con la policía

Protesta pro-Palestina en la Bienal de Venecia termina en enfrentamientos con la policía

En la informalidad, más de la mitad de los trabajadores

En la informalidad, más de la mitad de los trabajadores

El Cuarteto Latinoamericano toca su gran Finale

El Cuarteto Latinoamericano toca su gran Finale

Red de Librerías Independientes cuestiona el Precio Único del Libro

Red de Librerías Independientes cuestiona el Precio Único del Libro

Anuncian paro de 24 horas en la Bienal de Venecia

Anuncian paro de 24 horas en la Bienal de Venecia

Renuncia la secretaria de Cultura de Tijuana tras cancelación de la Feria del Libro

Renuncia la secretaria de Cultura de Tijuana tras cancelación de la Feria del Libro

El aclamado director de cine mexicano admitió, en un coloquio en su honor celebrado este viernes en el National Film Theatre de Londres, que llegó a temer que la cinta del "El laberinto del Fauno" fuera su última película.

El cineasta se encuentra en Londres tras obtener la máxima distinción del séptimo arte británico ‘Miembro de Honor del Instituto Británico’ el pasado miércoles, distinción que le fue entregada de las manos de la actriz Cate Blanchett y su colega de profesión JJ Abrams, por su prolífica trayectoria.

En el evento ‘En conversación con Guillermo del Toro’, moderado por Jason Wood, Del Toro desveló la inseguridad que sintió tras "El laberinto del Fauno’" (2006), pese a ser el filme que le abrió las puertas a la Academia de los Oscars.

Lee también

“Pensé que no había más futuro para mí. Era muy complicado conseguir películas de la forma que a mí me gustaba hacer”, desveló ante el asombro de un auditorio repleto de seguidores

Del Toro comenzó pronto a verse atraído por el celuloide: a sus 8 años de edad ya jugueteaba con su cámara Super 8 y creaba sus primeras historias; después, en su México natal, escribió y dirigió varios episodios de la serie ‘La hora marcada’ en 1988.

Del Toro no rehuyó ninguna de las preguntas, lo que llevó al inicio de su marcado amor por los monstruos, como así reflejan la mayoría de sus creaciones incluida la reciente adaptación de la novela de Mary Shelley, "Frankenstein", una de las últimas sensaciones de la gran pantalla.

“Una noche pedí (al monstruo de mi casa) que si me dejaba ir a hacer pis seríamos amigos para siempre (...) y les adoro desde aquel día. Son mis criaturas favoritas.”

Lee también

Los monstruos y su "poder de sanación"

Para el director natural de Guadalajara (México), estas criaturas “tienen un poder de sanación, cuando la película conecta contigo.”

Del Toro entra, con este nombramiento honorífico en Londres, en una distinguida lista en la que se encuentran Elizabeth Taylor, Orson Welles, Thelma Schoonmaker, Martin Scorsese, Tilda Swinton, la propia Cate Blanchett o más recientemente Christopher Nolan y su predecesor, Tom Cruise.

“La única razón por la que la gente está contigo es cuando eres puro, y eso lo soy, el 100% de lo que ves en las películas soy yo”, afirmó en la distendida charla que duró una hora y media.

Lee también

Su andadura comenzó"‘La invención de Cronos" (1992) y desde entonces más de una decena de películas como por ejemplo "El espinazo del diablo" en 2001; "Blade II" (2002) en la que trabajó con Wesley Snipes o la historia de "Hellboy" (2004 y 2008).

No fue hasta en 2018 cuando se hizo con la dorada estatuilla gracias a "La forma del agua", en dos ocasiones, Mejor Película y Mejor Director; y después a su adaptación de "Pinocho" (2022) consiguió Mejor Película de Animación.

La Academia Británica de Cine (BFI, por sus siglas en inglés) festeja la contribución del director mexicano a la industria del séptimo arte durante este mes, con un maratón de todas sus películas, y diferentes actividades hasta el próximo 31 de mayo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

“Grita y hace berrinches”: Revelan el lado más explosivo del príncipe William que ‘aterroriza’ al rey Carlos. Foto: (Photo by JUSTIN TALLIS / POOL / AFP)

“Grita y hace berrinches”: Revelan el lado más explosivo del príncipe William que ‘aterroriza’ al rey Carlos

Piqué 'furioso' con Shakira por insinuar que es un padre ausente: "No se ajusta a la realidad", dicen. Fotos: AP

Piqué 'furioso' con Shakira por insinuar que es un padre ausente: "No se ajusta a la realidad", dicen

Critican a Lauren Sánchez por lucir como "extraterrestre" en la MET Gala. Foto: AFP/Instagram

“Parece un extraterrestre”: conductora destroza a Lauren Sánchez tras su aparición en la MET Gala

Emily Ratajkowski. Foto: AFP

Emily Ratajkowski se luce con vestido de escote y lunares para atraer todas las miradas

Jennifer Lopez se olvida del pudor y se muestra más natural que nunca desde la bañera. Foto: AFP

Jennifer Lopez se olvida del pudor y se muestra más natural que nunca desde la bañera

[Publicidad]