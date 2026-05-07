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El cineasta mexicano Guillermo del Toro fue galardonado la noche del miércoles en Londres con el máximo reconocimiento del British Film Institute (Instituto Británico de Cine, BFI), durante la cena anual del organismo.

De Toro recibió el galardón, BFI Fellowship, de manos de Cate Blanchett, actriz australiana ganadora de dos Oscar, quien también obtuvo la distinción británica en 2015 y protagonizó películas de Guillermo del Toro como "El callejón de las almas perdidas" y "Pinocho".

El director mexicano de 61 años, ganador de tres Oscar, se acordó de su país natal al recibir la distinción en la cena celebrada en un céntrico hotel londinense.

"Para un hombre que durante 30 años ha intentado hacer convivir lo brutal y lo bello, nunca he hecho una película por la que no estuviera dispuesto a morir. Nací en México, geográfica, espiritual y físicamente, pero con los años mi alma ha pertenecido a muchas partes del mundo, incluida Inglaterra, y el Reino Unido me ha dado muchísimo", dijo Del Toro.

Guillermo del Toro se suma a la distinguida lista de ganadores del BFI Fellowship, como David Lean, Bette Davis, Akira Kurosawa, Ousmane Sembene, Elizabeth Taylor, Orson Welles, Martin Scorsese, Tom Cruise, Christopher Nolan, Tilda Swinton y Spike Lee, entre otros.

"El BFI protege no solo el cine británico, sino también el cine como forma de arte y mantiene viva esa fe. Por eso este honor es tan inmenso. Creo en el British Film Institute como un faro cultural en una época en la que se nos dice que la cultura no es importante", señaló el mexicano.

Durante la entrega de la distinción, Cate Blanchett ensalzó la figura de Guillermo del Toro.

"Salvaje y entretenido, a menudo hilarante y con frecuencia aterrador, Guillermo del Toro ofrece una visión de aquello contra lo que debemos protegernos, al tiempo que nos recuerda por qué debemos luchar y qué debemos preservar, como el amor, la belleza, la vida del espíritu y el toque de la mano humana", dijo la actriz australiana.

Jay Hunt, presidenta del BFI, definió a Guillermo del Toro como "un referente de excelencia creativa".

"Ha permanecido inconfundiblemente, obstinadamente y gloriosamente fiel a sí mismo. Ha demostrado que la fantasía puede interrogar la historia, que el terror puede denunciar injusticias y que los monstruos pueden iluminar lo que significa ser humano", añadió Hunt.

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