Manila. El jefe de la diplomacia China, Wang Yi, exigió este miércoles a Estados Unidos que respete sus "intereses fundamentales" durante una reunión bilateral con su homólogo estadounidense, Marco Rubio, celebrada en Manila.

Ambos cancilleres conversaron en los márgenes de la reunión que los titulares de Exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) mantienen esta semana en la capital filipina con sus principales socios.

Este cara a cara coincide, además, con un pico de tensión en el mar de China Meridional, donde Beijing mantiene disputas soberanistas con varios países del Sudeste Asiático, tras un encontronazo el lunes entre guardacostas chinos y marines de Filipinas, país con el que Washington mantiene un acuerdo de defensa mutua.

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El Departamento de Estado estadounidense condenó la víspera "las acciones peligrosas y agresivas" de Beijing en estas aguas y lo instó a "cesar de inmediato su conducta desestabilizadora".

Según el comunicado compartido por el Ministerio de Exteriores chino, Yi subrayó a Rubio "la firme posición de China sobre la reciente serie de declaraciones y acciones negativas de Estados Unidos, exigiendo que este país respete los intereses fundamentales de China".

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Beijing reclama la soberanía de prácticamente la totalidad del mar de China Meridional, por donde transita cerca del 30% del comercio marítimo mundial y que alberga importantes caladeros y potenciales reservas de hidrocarburos, frente a las reivindicaciones de Filipinas, Vietnam, Malasia, Brunéi y Taiwán.

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El principal riesgo es que estas aguas se conviertan en escenario de un potencial conflicto indirecto entre China y EU, pues Washington mantiene un pacto de defensa mutua con Filipinas.

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El escrito de Beijing califica la reunión de hoy como "positiva y constructiva", y señala que ambas partes acordaron usar los canales políticos y diplomáticos para mantener la dirección positiva en su relación bilateral.

"Este es un importante paso adelante para las dos grandes potencias en la exploración del camino de la coexistencia pacífica, en consonancia con los intereses fundamentales de ambos pueblos y las expectativas comunes de la comunidad internacional", apunta el comunicado, que remarca que en la cita se intercambiaron puntos de vista sobre los "focos de conflicto internacional", sin dar detalle.

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El encuentro entre Rubio y Wang llega en un momento de aparente estabilidad en las relaciones de las dos principales potencias mundiales, tras la cumbre entre sus presidentes, Donald Trump y Xi Jinping, en mayo y de la tregua comercial que alcanzaron el pasado octubre en Corea del Sur, durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Trump, sin embargo, vertió recientemente una acusación sobre China acerca de una presunta interferencia de Beijing en los comicios estadounidenses de 2020, que otorgaron la victoria al expresidente demócrata Joe Biden frente al propio republicano.

El gigante asiático calificó en su momento de "invención" dicho reproche, del que no hizo mención hoy su comunicado.

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