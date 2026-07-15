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Miami.- El Ejército de Estados Unidos informó que llevó a cabo una nueva serie de ataques contra objetivos militares iraníes que "mermaron aún más la capacidad" de Irán para atacar el estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 25% del comercio marítimo mundial de petróleo.
El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) precisó en X que la operación comenzó hoy a las 7:30 de la mañana, hora del Este de Estados Unidos (11:30 GMT), y se prolongó durante 90 minutos.
Durante la ofensiva, las fuerzas estadounidenses emplearon municiones de precisión contra sistemas de defensa costera y depósitos y plataformas de lanzamiento de misiles de crucero ubicados en la isla de Gran Tunb (Greater Tunb), en el golfo Pérsico.
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