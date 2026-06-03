La cuenta regresiva para la más importante del futbol ya comenzó y, como en toda celebración, la música juega uno de los papeles más importantes.

El Mundial 2026 ya tiene su propia banda sonora y, a diferencia de otras ediciones, en esta ocasión o existe un solo himno; y es que, la FIFA decidió echar la casa por la venta y no escatimar en canciones, al igual que en sedes.

La Copa del Mundo se llevará a cabo en tres países: México, Estados Unidos y Canadá; y con tantas culturas reunidas, tantos ritmos y géneros musicales reunidos, la convocatoria para ponerle ambiente al torneo fue grande.

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Cumbia, pop, urbano y hasta regional mexicano suenan en los temas que ya forman parte de la justa mundialista y aquí te los presentamos.

"Dai Dai" - Shakira y Burna Boy. La llamada "Reina de los mundiales" regresa una vez más para dar voz al tema oficial de la FIFA. Junto al artista nigeriano Burna Boy, combina ritmos afro con pop, para poner a bailar a los aficionados.

"Lighter" - Jelly Roll y Carín León. Uno de los primeros sencillos del proyecto musical rumbo al Mundial. En el tema, el mexicano y el estadounidense mezclan country y regional mexicano en una colaboración que busca representar la fraternidad entre países.

"Por Ella" - Belinda y Los Ángeles Azules. El tema fusiona la clásica cumbia con el pop, y busca reflejar la identidad musical del nuestro país. Habla de la pasión, la entrega y la búsqueda de la victoria.

"Unidos por México" - Grupo Frontera. Aunque este tema no es oficial de la FIFA, sí se escuchará en cada estadio que pise la Selección Mexicana; y es que, fue creado especialmente para acompañar a los verdes en su camino al tan ansiado quinto partido.

"Goals" - Lisa, Anitta y Rema. La colaboración de estas tres estrellas forma parte del concepto global del proyecto musical del Mundial.

"Illuminate" - Jessie Reyez y Elyanna. El tema mezcla estilos como el K-pop, pop latino y afrobeats; además, la letra tiene partes en inglés, español y portugués. Busca representar la idea de “metas” dentro del fútbol y el espíritu del Mundial.

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A pocos días del arranque el Mundial 2026, la música ya comenzó a convertirse en una parte fundamental del ambiente mundialista.

A diferencia de ediciones anteriores, en esta ocasión la FIFA ha apostado por un proyecto musical más amplio, con un álbum oficial que reúne a distintos artistas internacionales en lugar de un solo himno.

Este formato busca reflejar la diversidad cultural de los países anfitriones y de las aficiones alrededor del mundo, con colaboraciones que van del pop y el afrobeat al regional mexicano, la cumbia y la música urbana. El resultado es una banda sonora en construcción que ya empieza a generar conversación entre los aficionados.

En ese contexto, varias canciones ya han sido presentadas como parte del proyecto oficial del Mundial o como temas asociados a la Copa del Mundo y a sus selecciones, destacando nombres como Shakira, Carín León, Belinda y Grupo Frontera, entre otros.

"Dai Dai", de Shakira y Burna Boy

La cantante colombiana Shakira vuelve a la escena mundialista con Dai Dai, colaboración junto al artista nigeriano Burna Boy, considerada la canción principal del proyecto musical de la FIFA para el Mundial 2026. El tema combina ritmos africanos y pop con un enfoque global, y marca el regreso de la intérprete a la narrativa musical de la Copa del Mundo, después del éxito de Waka Waka en 2010.

"Lighter", de Jelly Roll y Carín León

Uno de los primeros sencillos del álbum oficial es Lighter, interpretado por Jelly Roll y el cantante mexicano Carín León. La canción fusiona el country con el regional mexicano y forma parte del lanzamiento inicial del proyecto musical de la FIFA, que busca unir a los tres países anfitriones a través de la música.

"Por Ella", de Belinda y Los Ángeles Azules

La colaboración entre Belinda y Los Ángeles Azules presenta Por Ella, un tema que mezcla pop y cumbia con el estilo característico de la agrupación mexicana. La canción forma parte del álbum oficial del Mundial 2026 y representa uno de los sonidos más tradicionales de México dentro de la propuesta musical del torneo.

"Unidos por México", de Grupo Frontera

Grupo Frontera lanzó Unidos por México, una canción creada como tema de apoyo para la Selección Mexicana rumbo a la Copa del Mundo. El sencillo busca transmitir un mensaje de identidad, unión y respaldo al equipo nacional en su participación dentro del torneo que se disputará en casa.

"Goals", de Lisa, Anitta y Rema

La integrante de BLACKPINK, Lisa, la cantante brasileña Anitta y el artista nigeriano Rema unen fuerzas en Goals, una colaboración internacional que mezcla pop, afrobeat y sonidos urbanos. El tema forma parte de la propuesta global del álbum y busca conectar con audiencias de distintas regiones del mundo.

"Illuminate", de Jessie Reyez y Elyanna

Illuminate, interpretada por Jessie Reyez y Elyanna, destaca por su mezcla de idiomas y estilos musicales. La canción apuesta por una fusión multicultural que representa el espíritu internacional del Mundial 2026, con influencias que van del pop alternativo a sonidos de Medio Oriente.

Con estas y otras canciones aún por revelarse, el Mundial 2026 ya comienza a construirse también desde la música, consolidando una de las bandas sonoras más diversas en la historia del torneo.