El Mundial 2026 está a punto de arrancar y la expectativa crece entre los aficionados que ya cuentan las horas para ver a los mejores jugadores del planeta disputar el trofeo más importante del futbol.

Pero esta edición tiene, además, un ingrediente especial para nuestro país. Por tercera ocasión en su historia, México será anfitrión, lo que ha desatado la euforia entre el público.

Mientras el silbatazo inicial llega, hay varias historias en las plataformas de streaming para vivir la emoción fuera de la cancha y poner a los aficionados en ambiente mundialista. Desde documentales sobre leyendas del futbol, series ambientadas en clubes profesionales y películas inspiradas en el sueño de llegar a la cima forman parte de la lista.

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"Goal!". Estrenada en 2005, la película sigue a Santiago Muñez (Kuno Becker), un joven de origen mexicano que vive en Los Ángeles y recibe la oportunidad de probar suerte en el futbol profesional inglés. Con apariciones de jugadores reales y escenas filmadas junto a clubes de la Premier League, la cinta se convirtió en una de las favoritas de los aficionados.

Dónde ver: Disney+

"México 86". Protagonizada por Diego Luna se adentra en las circunstancias que llevaron a México a organizar la Copa del Mundo de 1986. Más que centrarse en los partidos, la producción explora las decisiones y negociaciones que hicieron posible la realización de un torneo que terminó marcando una época.

Dónde ver: Netflix

"Héroe". A través de imágenes de archivo y momentos clave del torneo, el documental oficial de la FIFA ofrecer otra mirada del México 86. La producción permite revivir la actuación de figuras como Diego Maradona y el camino de Argentina hacia el título.

Dónde ver: YouTube

"Pelé". Este documental repasa la trayectoria del legendario futbolista brasileño, desde sus primeros años hasta la conquista de tres Copas del mundo. Además de sus logros deportivos, muestra el impacto que tuvo en la construcción de la identidad futbolística de su país.

Dónde ver: Netflix

"Rudo y Cursi". Protagonizada por Gael García y Diego Luna, la cinta cuenta la historia de dos hermanos que pasan del anonimato a la fama dentro del futbol profesional; sin embargo, también utiliza el deporte para explorar temas como el éxito, la ambición, los excesos y las decisiones que cambian una vida.

Dónde ver: Amazon Prime

"Ted Lasso". La serie sigue a un entrenador de futbol americano que, sin experiencia en el balompié, llega a dirigir a un club inglés. Aunque parte de una premisa de comedia, la producción terminó conquistando al público gracias a sus personajes y a su visión optimista sobre el deporte y el trabajo en equipo.

Dónde ver: Amazon Prime

"Club de Cuervos". Producida en México, esta serie se desarrolla alrededor de un equipo de futbol profesional y la lucha por el control de la institución tras la muerte de su propietario. Entre conflictos familiares, fichajes y problemas administrativos, ofrece una mirada satírica al negocio del futbol.

Dónde ver: Netflix

"Capitanes del mundo". La serie documental acompaña a varios de los capitanes que participaron en el Mundial de Qatar 2022 y muestra cómo vivieron la preparación, la presión y los momentos decisivos del torneo. También incluye testimonios de jugadores que estuvieron en la pelea por el campeonato.

Dónde ver: Netflix

"Beckham". La producción documental recorre la carrera de David Beckham, desde sus primeros años en el Manchester United hasta su consolidación como una de las figuras más reconocidas del futbol mundial. A la par, explora el impacto mediático que acompañó su trayectoria dentro y fuera de las canchas.

Dónde ver: Netflix

"Un juego de caballeros". Creada por Julian Fellowes, la serie se sitúa en la Inglaterra de finales del siglo XIX y narra el surgimiento del futbol profesional. A través de sus personajes muestra cómo el deporte pasó de ser una actividad reservada para ciertos sectores sociales a convertirse en un fenómeno de alcance mundial.

Dónde ver: Netflix

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