Las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) de la capital que se capacitaron antes de la justa mundialista recibieron más turistas extranjeros, que las que no lo hicieron, de acuerdo con el “Estudio del Impacto del Mundial 2026 sobre los pequeños negocios familiares de México”.

Entre enero y abril de este año, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur); la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, Servicios y Turismo (Canacope) en la capital; así como la plataforma Airbnb capacitaron a 400 pequeñas empresas con once sesiones informativas gratuitas, lo cual formó parte del Programa Mundial MiPymes.

En el informe ejecutivo de resultado de dicho programa se indicó sobre una encuesta realizada a 106 negocios de la Ciudad de México para realizar un comparativo entre 41 comercios que estuvieron en el programa y 58 que no participaron.

“También comprobamos que la transformación digital dejó de ser una ventaja para convertirse en una condición indispensable para competir”, afirmó Ada Irma Cruz. Foto: Especial

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El estudio refirió que el 29% de los comercios que formó parte del programa logró captar clientes internacionales durante la justa mundialista, mientras que los que no tomaron la capacitación correspondieron al 17%.

“Casi tres de cada diez negocios del programa atendieron a clientes extranjeros, frente a menos de dos de cada diez fuera de él. Es el efecto de contar con presencia en plataformas digitales orientadas al visitante internacional: acercar a ese visitante a un negocio de barrio que, por sí solo, difícilmente lo habría alcanzado”, explicó el documento.

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Los resultados también apuntan que 56% de los negocios en el programa recibieron más clientes nuevos durante la jornada deportiva, mientras que los que no tuvieron la capacitación fueron el 43%.

Los resultados también apuntan que 56% de los negocios en el programa recibieron más clientes nuevos durante la jornada deportiva. Foto: Especial

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Otro de los puntos de diferencia que informó el documento es que los negocios que formaron parte de la capacitación casi se quedaron con el personal que contrataron. “Entre los del programa, la mitad de esas contrataciones fue de carácter permanente: empleo que no terminó cuando culminó el Mundial”.

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A pesar de todo esto, el informe concluyó que la justa mundialista no distribuyó su derrama de manera automática hacia el pequeño negocio familiar. Además, el estudio indicó que fueron con estos programas como este que se conectó al negocio de barrio con la demanda local e internacional.

Durante la presentación de los resultados, la presidenta de la Canacope CDMX, Ada Irma Cruz Dávila, recordó que la capital tuvo una derrama económica de 22 mil 678 millones de pesos, así como un gasto promedio de 22 mil 500 pesos por visitante.

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Agregó que se generaron más de 80 mil empleos temporales, mientras que se recibieron a más de 1.1 millones de visitantes.

“También comprobamos que la transformación digital dejó de ser una ventaja para convertirse en una condición indispensable para competir”, afirmó.

vr/cr