Después de casi cuatro años alejada del tenis profesional, Serena Williams regresó el martes con una victoria en el Queen's Club.

La tenista de 44 años mostró que aún conserva gran parte de su potencia característica, conectando saques ganadores de hasta 120 mph mientras se unía a la canadiense Victoria Mboko, de 19 años, para ganar su partido inaugural de dobles en el torneo sobre césped.

Williams y Mboko vencieron por 7-6 (2), 6-2 a la dupla conformada por las terceras clasificadas Nicole Melichar-Martinez y Erin Routliffe en el primer partido profesional de Williams desde el Abierto de Estados Unidos de 2022. Para subrayar que está de vuelta, Williams cerró el partido con dos aces seguidos de un saque ganador.

“Fue muy divertido. Me divertí muchísimo jugando con Victoria”, dijo Williams en la entrevista en la cancha. “Ella realmente pudo sostener al equipo y jugar en grande en los puntos importantes. Realmente pude confiar en ella. Nunca habíamos jugado juntas , pero se sintió tan natural jugar con ella”.

Mboko es una de las estrellas en ascenso en el circuito de la WTA , y ya ha ingresado al top 10 del ranking en el número 9.

“Me siento muy honrada de jugar con Serena” , dijo Mboko, de pie junto a la ganadora de 23 títulos de Grand Slam. “Me divertí mucho , si acaso. Realmente lo hicimos ahí afuera. Estoy muy feliz de estar jugando a tu lado. Y vamos por más”.

Williams anunció la semana pasada que regresaría en el dobles, pero aún no ha decidido si también regresará en la modalidad de individuales.