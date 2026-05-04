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Tlalnepantla, Méx. - Un camillero de la del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fue detenido por presunto abuso sexual contra una mujer que había sido hospitalizada.

La denuncia fue recibida a través del C4; elementos de la Policía municipal se trasladaron al área de urgencias de la clínica para brindar el apoyo.

La víctima, de 28 años, señaló que durante la madrugada el trabajador realizó tocamientos sin su consentimiento e intentó una agresión sexual.

Ante los hechos descritos, se activaron de inmediato los protocolos de atención integral. La Unidad de Género acudió al sitio para brindar acompañamiento y asesoría a la víctima.

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Asimismo, las autoridades realizaron la valoración correspondiente a la mujer con las indicaciones médicas pertinentes.

Tras el señalamiento directo, la policía detuvo al camillero quien se identificó como , de 44 años de edad, dándole a conocer sus derechos.

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (), quien abrió una carpeta de investigación para definir su situación jurídica.

Autoridades pidieron a la población denunciar en caso de identificar al detenido.

dmrr/rmlgv

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