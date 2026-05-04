San Salvador Atenco, Méx. -El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) conmemoró este lunes dos décadas de la represión que dejó dos muertos, decenas de heridos y centenares de detenidos en Texcoco y San Salvador Atenco.

Los activistas rindieron homenaje a Alexis Benhumea Hernández y Francisco Javier Cortés Santiago, quienes murieron durante los hechos de violencia del llamado “mayo rojo” y reiteraron la exigencia de procesar al expresidente, Vicente Fox, y al exgobernador mexiquense de entonces, Enrique Peña Nieto, como autores intelectuales de los hechos.

EL UNIVERSAL publicó en su edición dominical varias historias de sobrevivientes de la represión, quienes padecen secuelas físicas, psicológicas y económicas de los hechos ocurridos hace 20 años y exigen al Estado Mexicano el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como la reparación integral de los daños a las víctimas.

La jornada comenzó con una misa que presidió el párroco Juan José Castorena en la explanada municipal de San Salvador Atenco.

A 20 años, conmemoran “mayo rojo” en Atenco y Texcoco; exigen justicia por la represión que dejó dos muertos, heridos y detenidos. Foto: Emilio Fernández

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Decenas de integrantes del movimiento campesino que impidió la construcción del aeropuerto en la región de Texcoco participaron en el acto.

Después marcharon por las calles del pueblo y se detuvieron frente a la casa de la familia Romero Velasco, en la calle Fresnos. Allí, los dirigentes América del Valle y Jesús Adán Espinoza recordaron los sucesos de la mañana del 4 de mayo de 2006.

Un proyectil de gas lacrimógeno disparado por las fuerzas federales y estatales alcanzó al estudiante Alexis Benhumea en la cabeza. El joven se refugió en esa vivienda. Murió días después por las heridas.

Los activistas agradecieron a la familia Romero Velasco el refugio que ofreció a decenas de estudiantes perseguidos. Mientras tanto, los allanamientos y la persecución continuaban en las calles.

A 20 años, conmemoran “mayo rojo” en Atenco y Texcoco; exigen justicia por la represión que dejó dos muertos, heridos y detenidos. Foto: Emilio Fernández

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Los hechos de mayo de 2006 se originaron el 3, el día de la Santa Cruz, cuando policías municipales desalojaron a floristas en el mercado de Texcoco. Integrantes del FPDT bloquearon la carretera Texcoco-Lechería en apoyo.

Las autoridades respondieron con un operativo masivo. Al día siguiente, más de 3 mil 500 elementos de la Policía Federal Preventiva, la Agencia de Seguridad Estatal del Estado de México y otras corporaciones irrumpieron en Atenco.

Utilizaron gases lacrimógenos, entraron a domicilios sin orden judicial, golpearon a habitantes y detuvieron a más de 200 personas. Hubo reportes de torturas sexuales contra mujeres en los traslados.

Javier Cortés, de 14 años, murió el 3 de mayo por un impacto de bala de un policía mexiquense, según los testigos. El operativo lo ordenó el entonces gobernador Enrique Peña Nieto, con respaldo del gobierno federal de Vicente Fox.

A 20 años, conmemoran “mayo rojo” en Atenco y Texcoco; exigen justicia por la represión que dejó dos muertos, heridos y detenidos. Foto: Emilio Fernández

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En la casa Romero Velasco, los oradores describieron cómo Alexis Benhumea se desangraba sin atención médica. Las ambulancias que intentaron ingresar recibieron amenazas y bloqueos.

“El reporte del éxito que daba Wilfrido Robledo (titular de la Agencia de Seguridad Estatal) se traducía en los allanamientos, golpizas brutales y las torturas sexuales que se cometían en los autobuses donde subían apiladas a decenas de personas para luego llevarlas presas”, señaló América del Valle.

Los activistas, pobladores y seguidores de La Otra Campaña fueron víctimas de una venganza política y un castigo ejemplar diseñado desde el Estado mexicano, acusó.

El contingente continuó hasta el camellón de la carretera federal Texcoco-Lechería, en el entronque con la entrada principal al pueblo, sitio donde hirieron a Alexis. Frente al ahuehuete plantado en su memoria colocaron un paliacate sobre la cruz y un arreglo floral.

A 20 años, conmemoran “mayo rojo” en Atenco y Texcoco; exigen justicia por la represión que dejó dos muertos, heridos y detenidos. Foto: Emilio Fernández

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Ahí realizaron un mitin. Los atenquenses calificaron la represión como crimen de Estado. Exigieron que el gobierno actual reconozca la necesidad de reparación integral y garantías de no repetición.

“Hace falta que este gobierno progresista siga aprendiendo qué es la verdadera justicia. La verdadera justicia pasa por la reparación, por dar la cara y por hacer lo posible que nunca se repita más ni en Atenco ni en otras partes del país”, afirmaron.

Anunciaron que mantendrán las demandas ante la presidenta Claudia Sheinbaum, instancias nacionales e internacionales, independientemente del gobierno en turno.

A 20 años, conmemoran “mayo rojo” en Atenco y Texcoco; exigen justicia por la represión que dejó dos muertos, heridos y detenidos. Foto: Emilio Fernández

dmrr