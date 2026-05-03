Durante un baile sonidero que se realizó en la colonia Peñón de los Baños, en la alcaldía Venustiano Carranza, se registró una balacera que dejó a 11 personas lesionadas.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina reportó que por estos hechos se detuvo a un hombre que activó su arma de fuego durante dicho evento.

Según la narrativa de los hechos, mientras los oficiales realizaban sus funciones de seguridad y vigilancia durante un baile sonidero en las calles Soles y Norte 186, de la colonia Peñón de los Baños, escucharon varias detonaciones y, al aproximarse, observaron a varias personas lesionadas, por ello rápidamente acordonaron la zona y solicitaron los servicios de emergencia.

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“En ese momento, los familiares de los heridos decidieron trasladarlos a un hospital para priorizar su atención médica especializada, por lo que se le dio seguimiento para realizar las primeras investigaciones del caso”, expuso la SSC.

Indicó que en tanto, en el sitio, otras personas señalaron que mientras se llevaba a cabo el baile, dos sujetos comenzaron a pelear a golpes, después uno de ellos sacó de entre sus ropas un arma de fuego y comenzó a disparar hacia los asistentes.

Con las características referidas por los afectados, los policías le dieron alcance al posible responsable de 33 años, quien portaba en sus manos el arma de fuego abastecida con dos cartuchos útiles; por lo anterior fue detenido, enterado de sus derechos constitucionales y presentado ante el agente del Ministerio Público quine determinará su situación jurídica.

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