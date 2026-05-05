Tlalnepantla, Méx.-La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvo a dos presuntos implicados más por el multihomicidio de una familia ocurrido en Azcapotzalco.

Se trata de Alexis Ricardo “N”, alias “Lobito”, así como Luis Enrique “N”, identificados como generadores de violencia y presuntos integrantes de un grupo delictivo autodenominado “Los Julios”.

De acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía estatal, Alexis Ricardo “N” habría auxiliado a Luis Enrique “N” a planear el ingreso a un domicilio, en el cual participarían los hermanos José María “N” y Emiliano “N”, detenidos el pasado 29 de abril.

Lee también Activan alerta amarilla por lluvias fuertes y granizo en 5 alcaldías de CDMX; condiciones prevalecerán esta tarde-noche

Organigrama de los detenidos por multihomicidio en la alcaldía Azcapotzalco. Foto: Especial

El objetivo era robar pertenencias, vehículos y documentación de una propiedad ubicada en Atizapán de Zaragoza.

Posteriormente, entregarían los objetos robados a Alexis Ricardo, alias “Lobito”, para que “Los Julios se apoderaran de ella”.

Asimismo, las indagatorias arrojaron que Luis Enrique “N” presumiblemente fue quien clavó en el cuerpo de una de las víctimas de la familia Cejudo Berrios un arma punzocortante con un mensaje intimidatorio supuestamente firmado por “La Unión” con lo que pretendían desviar las investigaciones, luego del robo y asesinatos cometidos en el inmueble de Azcapotzalco.

Lee también Clara Brugada inaugurará Tren Ligero “El Ajolote” el próximo 11 de mayo; ya operan los nuevos convoyes

Fueron detenidos María de Jesús “N”, José María “N”, Francisco Javier “N” y Emiliano “N”, personas señaladas por su probable participación en el homicidio de una familia en Azcapotzalco. Foto: Especial

Diligencias de campo y gabinete de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México lograron establecer que Luis Enrique “N” es señalado como integrante del grupo delictivo autodenominado “Los Julios”, así mismo identificaron que este sujeto tenía como zona de movilidad y refugio, la colonia Romana en el municipio de Tlalnepantla.

Detenidos por extorsión y secuestro

Fue derivado de un supuesto reporte de robo, en la colonia La Romana, donde elementos de la Fiscalía mexiquense lograron la detención Luis Enrique “N” y su padre, Enrique “N”, en una tienda de abarrotes.

De acuerdo con la Fiscalía estatal, ambos detenidos son investigados por hechos posiblemente constitutivos de delito ya que, el 5 de marzo pasado, en la referida tienda de abarrotes, le habrían exigido a una femenina el pago de mercancía que le entregaron con la obligación de venderla.

En tanto que, como parte de las acciones para el esclarecimiento de los hechos, elementos de esta Fiscalía aseguraron y colocaron sellos en la tienda de abarrotes en el municipio de Tlalnepantla. Foto: Especial

Lee también Scooters y bicis eléctricas deberán emplacarse en CDMX; nuevas reglas entran en vigor el 1 de julio

Sin embargo, la mujer no concretó la operación, por lo que supuestamente la amenazaron con arma de fuego señalándole que “la matarían si no les pagaba”, por lo que la víctima les entregó el numerario.

Con los datos recabados para acreditar las conductas referidas, el Agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo de la Autoridad Judicial, orden de aprehensión por el delito de extorsión en contra de Luis Enrique “N” y Enrique “N”, mandamiento judicial que les fue cumplimentado, el pasado lunes 4 de mayo.

Por estas detenciones, el sábado 2 de mayo se registraron protestas en el Periférico Norte, con las cuales los manifestantes pretendían la liberación de los investigados.

Lee también Condenan a 30 años a feminicida en CDMX; sentencia llega casi una década después del crimen ocurrido en colonia Obrera

En tanto que, como parte de las acciones para el esclarecimiento de los hechos, elementos de esta Fiscalía aseguraron y colocaron sellos en la tienda de abarrotes ubicada en la colonia Romana, municipio de Tlalnepantla.

En su fachada, informó la Fiscalía, la tienda cuenta con una lona que la identifica con el grupo social con fachada de sindicato autodenominado “ACME”.

Adicionalmente, el pasado 4 de mayo, fue cumplimentada orden de aprehensión por el delito de secuestro en contra de Alexis Ricardo “N” alias “Lobito” y Valentín “N”, identificado como escolta del primero y de otro objetivo prioritario del mismo grupo criminal.

Lee también Enfrentamiento en Ocuilan, Edomex; pobladores y presuntos talamontes chocan, no se reportan heridos ni detenidos

La indagatoria estableció que, presuntamente en el mes de marzo pasado, los ahora detenidos y un tercer sujeto plenamente identificado acudieron a un comercio informal de alimentos ubicado en la colonia Satélite en el municipio de Naucalpan, donde le refirieron a la víctima el pago por una presunta cuota semanal, exigencia que la víctima se negó a cumplir por lo que le dijeron “con los Julios no se juega”.

vr/cr