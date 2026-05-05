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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este martes 5 de mayo en cinco de las 16 demarcaciones de la Ciudad de México.
Las alcaldías con alerta son Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Tlalpan.
En esas demarcaciones se prevé lluvia de 15 a 29 milímetros y caída de granizo, entre las 14:40 de la tarde y las 20:00 horas.
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Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas; barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; y no verter grasas en el drenaje.
También se recomienda evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados; y apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.
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